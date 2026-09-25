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Gică Hagi (61 de ani) a fost vizibil nemulțumit de o execuție a fiului său Ianis Hagi (27 de ani) în prima repriză a meciului Suedia – România, disputat vineri seară la Solna în prima etapă a noii ediții de Liga Națiunilor, Liga B. Mai exact în minutul 21, la scurt timp după ce Isak a reușit să deschidă scorul în această partidă, „tricolorii” au avut o lovitură liberă din poziție destul de periculoasă, din partea stângă.

Gică Hagi, reacție de dezaprobare față de execuția lui Ianis Hagi din prima repriză a meciului Suedia – România

Faza fixă a fost executată de , dar mijlocașul ofensiv de la Alanyaspor a trimis mai mult decât dezamăgitor, destul de mult peste poartă. În mod evident, niciunul dintre coechipierii săi nu ar fi avut cum să încerce să fructifice centrarea respectivă. Imediat după, camerele de filmat s-au îndreptat spre , aflat la marginea terenului.

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Și astfel „Regele” a fost surprins în timp ce dădea din cap, în mod clar în semn de dezaprobare față de execuția fiului său. La scurt timp, selecționerul s-a așezat înapoi pe banca tehnică, vizibil dezamăgit. Din fericire pentru Hagi, la destul de scurt timp, mai exact în minutul 29, , profitând de o indecizie a lui Victor Lindelof.

Suporterii români, mesaj special pentru Gică Hagi la Solna

După ce în debutul meciului , fanii români prezenți pe „Strawberry Arena” au afișat : „Chiar de nu ți-a moștenit nimeni stângul / Fă-i, Gică, să joace, să mănânce pământul”. De asemenea, înainte de startul partidei, doi suporteri români stabiliți de 20 de ani în Suedia, tată și fiu, în perspectiva acestui meci:

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„Tată și fiu, de 20 de ani în Suedia. Sticlan Alexander și Sticlan Alexander Junior. Băiatul e născut aici, joacă fotbal la echipă de Divizia B aproape, sunt pe loc de promovare în Divizia B. Toată familia, și soția cu copiii, toți suntem cu Hagi. Să facă diferența, ca de fiecare dată, o ia pe stângul frumos și să o bage în ațe. Un scor? Sincer îți zic, 3-1 pentru noi. La 3 dimineața eram la mare în ’94, mă uitam la meciuri. Kennet Andersson stă la 20 de kilometri de noi. (n.r. Mesaj pentru românii de acasă) Să fie încrezători că România se ridică”.