Gică Hagi, nemulțumit după Sepsi – Farul 0-1, deși e lider în SuperLiga: „Sunt nervos! Am avut șansă multă și jocul a suferit”

Farul Constanța rămâne lider în SuperLiga și a ajuns la a patra victorie consecutivă. „Marinarii” s-au distanțat la cinci puncte de Rapid .

Gheorghe Hagi răsuflă ușurat după victoria cu Sespi: „Am avut șansă multă. Jocul nostru a suferit”

Gică Hagi a recunoscut la finalul partidei că Farul a câștigat cu noroc la Sfântu Gheorghe: „Știam că jucăm cu o echipă foarte bună, un joc foarte bun, combinativ, mobil. Sunt fericit pentru rezultat, am avut șansă multă, dar jocul nostru a suferit.

Colectiv, ei au jucat mult mai bine decât noi. Dacă jucam ca ei, puteam marca mai mult. Cred că la noi doar anumiți jucători au jucat bine. Nu am reușit să facem presiune. Am pregătit să facem presiune în jumătatea lor”.

e nemulțumit de faptul că jucătorii săi nu au controlat jocul: „Când am reușit, am fost periculoși și am dat gol, când nu am mai făcut asta, au venit peste noi. Nu trebuia să ne lăsăm dominați, trebuia să avem mobilitate, pase, dar, din păcate, unii jucători au putut, alții nu”.

Gică Hagi, acuză accidentarea lui Nedelcu: „Sunt nervos. A stat o lună și ceva”

Jucătorul venit de la FCSB tocmai reveni după o accidentare, iar mijlocașul central a ieșit din nou din cauza problemelor medicale: „Sunt nervos că l-am pierdut pe Nedelcu. A stat o lună și ceva, acum, să stea să joace cinci minute, să mi se spună că poate să joace și apoi să văd asta…

Nu e departamentul meu, fac parte din staff-ul meu, dar eu nu răspund de partea fizică. Din punctul meu de vedere, e o greșeală foarte mare, iar ei trebuie să revizuiască ce fac acolo”.

Per total, Hagi consideră că Farul a strălucit în acest început de sezon: „Ultimele trei puncte sunt norocoase, restul au fost meritate. Am făcut un fotbal extraordinar. S-a creat o echipă frumoasă. Azi voi reflecta, voi analiza ce s-a întâmplat. Vom încerca să jucăm mai bine decât astăzi cu cel puțin 50 la sută”, a declarat antrenorul la finalul partidei cu Sepsi, pentru .

Farul, lider autoritar în Liga 1 după 13 etape

Farul are nouă victorii în SuperLiga, trei rezultate de egalitate și doar o înfrângere cu Universitatea Craiova. „Marinarii” au condus în acel cu 2-0 și 3-1 în Bănie, însă au pierdut inexplicabil cu scorul de 4-3.

Echipa lui Gheorghe Hagi s-a distanțat la cinci puncte de Rapid, și opt de Hermannstadt, care ocupă ultima treaptă a podiumului. Farul are și 9 puncte peste CFR Cluj, care are însă trei meciuri mai puțin disputate, 12 puncte față de Universitatea Craiova și 19 față de FCSB (trei meciuri mai puțin disputate).