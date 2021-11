Gică Hagi, nervos după Farul – FCSB: „Ne-am schimbat obiectivul, sper să rămânem în prima ligă!”

Tehnicianul constănțenilor a fost supărat pe jucătorii săi, fiind de părere că nu au intrat concentrați pe teren, motiv pentru care au și pierdut meciul.

Unicul gol al meciului a fost cel al lui Constantin Grameni, care și-a trimis mingea în proprie poartă după o centrare a lui Florin Tănase.

Gică Hagi, nervos după Farul – FCSB

la finalul meciului dintre Farul și FCSB, partidă în care și-a certat jucătorii pentru că au făcut prea multe greșeli: „Poate meritam mai mult, am încercat să jucăm, am încercat să facem și faza defensivă bine. Am luat acel gol pe greșeli cumulate.

În rest, meritam mult mai mult azi, ne-am dorit victoria, dar n-a venit. E de muncă, trebuie să suferim, nici toți nu au dat randamentul cel mai bun.

Trebuie să rămânem concentrați, trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ și să ne vedem la anul din nou în prima ligă.

Vom suferi mult în viitor, e de suferit, trebuie să avem personalitate ca să poți să te bați cu cele mai bune echipe din România, dacă nu, ne vom lupta cu cele de la mijloc sau de jos și sper să ne vedem la anul tot în prima ligă”.

„Ne-am schimbat obiectivul, adică să rămânem în prima ligă!”

„Am făcut rezultate bune cu ei în ultima perioadă, FCSB e o echipă cu mentalitate, au un lot bun, o echipă valoroasă, dar și noi trebuia să avem mai multă încredere în noi, pentru că jucam acasă.

Trebuia să obținem mai mult de la acest meci. Avem încredere că putem mai mult, mi-am dorit un rezultat mai bun, dar am avut momente bune și mai puțin bune.

După meciul ăsta ne-am schimbat obiectivul, adică să rămânem în prima ligă. Pe drum ne schimbăm obiectivul, dar una e să îți dorești, alta e să poți.

Presiunea e mai mare la retrogradare, e un adevărat, dacă simt asta, spun… o să avem de suferit, o să vină și victorii, dar și înfrângeri, dovedim că nu avem constanță.

Dacă cel mai bun jucător de pe teren a fost Radaslăvescu care e născut în 2004, asta spune ceva. De cine mi-era teamă că e prea tânăr, acela a jucat bine. Cei care au experiență să iasă în față.

Vorbesc mult cu Enes Sali, e un copil, e nevoie de răbdare, are multe de învățat, a demonstrat că poate face față”, la finalul partidei.

În urma victoriei, FCSB s-a apropiat la șase puncte distanță față de CFR Cluj, liderii campionatului.