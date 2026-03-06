Sport

Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. Exclusiv

Giovanni Becali a făcut dezvăluiri tari despre Gică Hagi. Celebrul agent FIFA știe ce salariu va avea viitorul selecționer al echipei naționale a României
Cristian Măciucă
06.03.2026 | 19:32
Gica Hagi noul selectioner al nationalei Romaniei Ce salariu va avea Regele Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. FOTO: Fanatik
ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Gheorghe Hagi (61 de ani) va fi următorul selecționer al României, după ce Mircea Lucescu (80 de ani) își încheie mandatul. Acum a venit rândul lui Giovanni Becali să dezvăluie care va fi salariul „Regelui” la FRF.

Ce salariu va avea Gică Hagi, viitorul selecționer al României

România se pregătește de semifinala barajului de calificare la CM 2026. Dacă va trece de meciul cu Turcia, programat joi, 26 martie, ora 19:00, echipa lui Mircea Lucescu va da piept în finală cu Slovacia sau Kosovo. „Il Luce” nu va mai sta pe banca „tricolorilor” după turneul final din SUA, Canada și Mexic, iar FRF i-a găsit deja înlocuitor în persoana lui Gică Hagi. 

ADVERTISEMENT

„Cred că Gică e dispus să meargă la națională după aceste meciuri. Cred că vrea un contract pe 4 ani, cum ai spus tu. Vrea un salariu decent. Eu cred că un 40.000-50.000 de euro pe lună e super decent pentru România. Sub 30.000 de euro e umilitor. Nu știu cine a semnat pe 30-35 de mii, dar un contract care merge de la 40 la 50 de mii de euro, e super decent pentru România. Plus prime pentru calificări”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Gică Hagi şi Ilie Dumitrescu, întâlnire de taină în București

Giovanni Becali a comentat și modul în care Gică Hagi și Ilie Dumitrescu vor colabora la Federația Română de Fotbal. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că cei doi componenți ai „Generației de Aur” au avut o întâlnire de taină la București. Discuția dintre „Rege” și „Mister” ar fi avut ca temă principală viitorul echipei naționale și modul în care ar putea arăta proiectul fotbalului românesc în următorii ani.

Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din...
Digi24.ro
Trump a anunțat ce țară „problemă” urmează după ce SUA termină războiul din Iran: „E doar o chestiune de timp”
ADVERTISEMENT

„Ei sunt prieteni, vor vorbi cu președintele, vor ajunge la un acord sau nu. Și pentru Ilie e o poziție interesantă. După ce l-am făcut Gary Lineker la tine la gală, noul Gary Lineker din România. Comentează frumos. O să facă treabă. Ei sunt prieteni. Cred că venirea lui Ilie acolo e un pas și pentru FRF. E o generație care revine la sentimente mai bune. S-a șters tot”, a adăugat celebrul agent de jucători.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii

Gica Hagi, NOUL SELECTIONER al Romaniei!? TOATE CULISELE negocierilor cu Razvan Burleanu

Liga 2, live video etapa 20. FC Voluntari – FC Bacău 1-2. Oaspeții...
Fanatik
Liga 2, live video etapa 20. FC Voluntari – FC Bacău 1-2. Oaspeții produc surpriza! Cum arată clasamentul
”Cine este adevăratul Cristi Chivu?”. Italienii au observat schimbarea din discursul antrenorului lui...
Fanatik
”Cine este adevăratul Cristi Chivu?”. Italienii au observat schimbarea din discursul antrenorului lui Inter și l-au comparat cu un nume uriaș
Adrian Porumboiu, șef la CCA?! Răspuns ferm al fostului mare arbitru, dacă va...
Fanatik
Adrian Porumboiu, șef la CCA?! Răspuns ferm al fostului mare arbitru, dacă va fi sunat de Răzvan Burleanu. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Scandal URIAȘ la Casa Fotbalului, după ce i-a fost respinsă candidatura la șefia...
iamsport.ro
Scandal URIAȘ la Casa Fotbalului, după ce i-a fost respinsă candidatura la șefia FRF: 'Și Hitler a căzut, va cădea și Burleanu! Nu mai ajung banii la Dîncu și toți securiștii'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!