Gică Hagi, noul selecţioner al naţionalei României?! Ce salariu va avea „Regele”. Exclusiv

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că după ce Mircea Lucescu (80 de ani) își încheie mandatul. Acum a venit rândul lui Giovanni Becali să dezvăluie care va fi salariul „Regelui” la FRF.

Ce salariu va avea Gică Hagi, viitorul selecționer al României

România se pregătește de semifinala barajului de calificare la CM 2026. Dacă va trece de meciul cu Turcia, programat joi, 26 martie, ora 19:00, echipa lui Mircea Lucescu va da piept în finală cu Slovacia sau Kosovo. „Il Luce” nu va mai sta pe banca „tricolorilor” după turneul final din SUA, Canada și Mexic, iar

„Cred că Gică e dispus să meargă la națională după aceste meciuri. Cred că vrea un contract pe 4 ani, cum ai spus tu. Vrea un salariu decent. Eu cred că un 40.000-50.000 de euro pe lună e super decent pentru România. Sub 30.000 de euro e umilitor. Nu știu cine a semnat pe 30-35 de mii, dar un contract care merge de la 40 la 50 de mii de euro, e super decent pentru România. Plus prime pentru calificări”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la GIOVANNI SHOW.

Gică Hagi şi Ilie Dumitrescu, întâlnire de taină în București

Giovanni Becali a comentat și modul în care Gică Hagi și Ilie Dumitrescu vor colabora la Federația Română de Fotbal. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Discuția dintre „Rege” și „Mister” ar fi avut ca temă principală viitorul echipei naționale și modul în care ar putea arăta proiectul fotbalului românesc în următorii ani.

„Ei sunt prieteni, vor vorbi cu președintele, vor ajunge la un acord sau nu. Și pentru Ilie e o poziție interesantă. După ce l-am făcut Gary Lineker la tine la gală, noul Gary Lineker din România. Comentează frumos. O să facă treabă. Ei sunt prieteni. Cred că venirea lui Ilie acolo e un pas și pentru FRF. E o generație care revine la sentimente mai bune. S-a șters tot”, a adăugat celebrul agent de jucători.

