Gică Hagi, noul selecționer al României! „A vorbit și cu Mircea Lucescu. E mentorul lui”. Exclusiv

Gică Hagi va fi, mai mult ca sigur, noul selecționer al României. Un oficial al clubului Farul Constanța este convins că „Regele” a vorbit deja cu mentorul său, Mircea Lucescu, înainte de a face pasul cel mare.
Adrian Baciu
19.03.2026 | 10:40
Gica Hagi noul selectioner al Romaniei A vorbit si cu Mircea Lucescu E mentorul lui Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gică Hagi, mai mult ca sigur viitorul selecționer al României.
După un sfert de secol, Gică Hagi revine în rolul de selecționer al României. Ultimele mișcări de trupe de la clubul său din SuperLiga, Farul Constanța, arată mișcarea pe care o pregătește Federația Română de Fotbal (FRF). Mai mult, un oficial de la clubul dobrogean face o serie de declarații care confirmă venirea „Regelui” pe banca tricolorilor.

Ce spune Ciprian Marica despre decizia lui Gică Hagi de a ceda pachetul majoritar de acțiuni de la Farul

În cursul zilei de luni, 16 martie 2026, clubul Farul Constanța a emis un comunicat oficial prin intermediul căruia anunță că Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni. Indirect, această mișcare a conducerii clubului dobrogean indică faptul că „Regele” va face, în viitorul apropiat, pasul către banca tehnică a echipei naționale.

Luni, într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Ciprian Marica, membru în acționariatul celor de la Farul, a vorbit despre ceea ce înseamnă preluarea lui Gică Popescu a pachetului majoritar. Acesta a recunoscut, indirect, care e principalul motiv pentru care Gică Hagi a decis să facă un pas în spate: echipa națională!

Dacă mă întrebați pe mine, sincer, eu vă spun că putea să fie selecționer și din poziția de acționar principal la Farul Constanța. La cum îl cunosc pe Gică Hagi, la cât de corect este acest om, nu aș fi avut niciun dubiu, eu personal. Acum, sigur, speculații și interpretări sunt și vor fi. Cert este că e singurul om care a preluat, a inventat o echipă și a dus-o la cel mai înalt nivel în România. Știe să facă acest lucru. Cu ambiția, cu încăpățânare”, a spus fostul atacant.

Gică Hagi, noul selecționer al României? Marica: „A vorbit și cu Mircea Lucescu. E mentorul lui”

În momentul de față, selecționer al României este Mircea Lucescu. Acesta încearcă să califice echipa națională la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. Același Ciprian Marica mai spune că, cel mai probabil, Gică Hagi, înainte de intrat în contact cu FRF, a vorbit deja cu „Il Luce”, care este mentorul său.

„(n.r. Este o confirmare că Gică Hagi va fi selecționer) Eu sunt convins și, la cum îl știu pe Gică Hagi, că unul dintre mentorii lui Gică este Mircea Lucescu. Și nu cred că ar fi avut o discuție cu Federația Română de Fotbal dacă nu ar fi vorbit cu Mircea Lucescu. Sau ar avea o discuție cu Federația doar dacă ar pleca Mircea Lucescu de acolo.Dacă lucrurile sunt discutate sau ei știu, atunci sigur au vorbit și cu Mircea Lucescu. Dacă va fi un proiect pe termen mediu și lungu, omul acesta a demonstrat și are și deja experiență că știe să o facă”, mai punctează acționarul de la Farul.

Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
