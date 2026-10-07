Gică Hagi și-a pierdut încrederea în jucătorii din SuperLigă? 10 concluzii după minutele primite de jucători în Liga Națiunilor

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Acțiunea echipei naționale din Liga Națiunilor s-a încheiat cu un eșec greu de digerat: patru înfrângeri din tot atâtea partide. Dincolo de eșecuri, doare mai mult modul în care jucătorii lui Gică Hagi s-au exprimat în teren. Au fost foarte multe greșeli, inexactități, momente de uluială care au determinat suporterii să se întrebe: „Unde se îndreaptă cu adevărat fotbalul românesc?”.

Concluziile după alegerile lui Gică Hagi

și Polonia (0-6), dar a cedat și meciurile de pe teren propriu cu Bosnia-Herțegovina (2-4) și din nou Suedia (0-1). Patru eșecuri care au catapultat echipa națională a României de pe locul 52 până pe 58, consemnând, astfel, cea mai slabă clasare din istoria echipei naționale a României din era clasamentului FIFA (decembrie 1992).

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Dar haideți să vedem cum a ales Gică Hagi să distribuie minutele în aceste patru jocuri celor 32 de jucători convocați. Au fost 33, dar Denis Drăguș a trebuit să spună pas din cauza problemelor medicale. Iată clasamentul minutelor:

1. Andrei Coubiș – 333 minute

2. Andrei Rațiu – 270

3. Dennis Man – 245

4. Răzvan Marin – 228

5. Nicușor Bancu – 202

6. Vlad Dragomir – 182

7-11. Ionuț Radu, Virgil Ghiță, Matei Ilie, Daniel Bîrligea și Otto Hindrich – 180

12. Ianis Hagi – 155

13. Nicolae Stanciu – 143

14-15. Tudor Băluță și Lisav Eissat – 135

16. Valentin Mihăilă – 116

17. Darius Olaru – 114

18-19. Radu Drăgușin și Louis Munteanu – 112

20. Vladimir Screciu – 110

21. Florin Tănase – 106

22. Andrei Burcă – 81

23. Alexandru Cicâldău – 66

24-25. Olimpiu Moruțan, David Matei – 25

26-28. Marius Marin, Bogdan Racovițan, Andrei Borza – 23

29. Cătălin Cîrjan – 19

30. Tony Strata – 9

31-32. Raul Opruț și Valentin Cojocaru – 0

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10 concluzii după numărul de minute bifate de „tricolori”

Cu siguranță, Gică Hagi și-a tras concluziile după cele patru partide și vor exista schimbări importante în lotul pentru viitoarea acțiune, din luna noiembrie, când „tricolorii” vor înfrunta Polonia pe teren propriu și Bosnia-Herțegovina în deplasare. Iată 10 concluzii trase după numărul de minute atribuite jucătorilor în primele patru meciuri din Liga Națiunilor:

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1. Marele câștigător al acțiunii: Andrei Coubiș, cu 333 de minute din totalul de 360. Semn că Gică Hagi are mare încredere în calitățile sale.

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2. Niciun jucător nu a primit credit total din partea lui Gică Hagi. Cel mai aproape a fost Coubiș, cu 333 de minute din 360.

3. Doar cinci jucători au trecut de 200 de minute: Coubiș (333), Rațiu (270), Man (245), Răzvan Marin (228) și Nicușor Bancu (202). Cei cinci pot reprezenta punctul de pornire pentru gândirea a echipei pentru următoarea acțiune. Mai sunt șase locuri disponibile, cel puțin până la revenirea lui Radu Drăgușin după suspendare.

4. Rotația a fost uriașă! Gică Hagi a utilizat 30 de jucători în patru partide, ceea ce arată că selecționerul a experimentat puternic pentru a se lămuri în privința perspectivelor jucătorilor.

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5. Nu există portar titular! Ionuț Radu și Otto Hindrich și-au împărțit minutele – 180. Chiar dacă Ionuț Radu a acuzat probleme medicale la umăr, tot ar fi ieșit dintre buturi după gafele din meciul cu Bosnia-Herțegovina. Acolo mai pot apărea în viitor Valentin Cojocaru, Ștefan Târnovanu, Laurențiu Popescu sau Horațiu Moldovan.

6. Linia defensivă, călcâiul lui Ahile! Hagi nu a utilizat în niciun meci aceeași formulă de apărare. Au apărut, rând pe rând, Rațiu, Bancu, Ghiță, Ilie, Drăgușin, Eissat, Screciu, Burcă, Racovițan și Borza. Așadar, nu mai este de mirare lipsa automatismelor defensive.

7. Ianis Hagi nu este titular incontestabil! Mijlocașul a bifat doar 155 de minute din 360, semn că tatăl său este dispus să-l pună pe bancă atunci când nivelul fotbalistului nu este cel mai ridicat. Asta în contextul discuțiilor aprins din ultima perioadă, în care Gică Hagi era acuzat că-și favorizează fiul.

8. Nicolae Stanciu, tot mai puțin important! Experimentatul mijlocaș a primit doar 143 de minute, fiind abia pe locul 13. A greșit și la golul cu Suedia, de pe Arena Națională, iar . Nu este singurul în această postură: Burcă – 81, Tănase – 106, M.Marin – 23.

9. Paradoxul Mihăilă! A fost utilizat în toate partidele, dar a bifat doar 116 minute. Este adevărat, a fost sacrificat în meciul din Polonia, după eliminarea lui Drăgușin. Un lucru este cert: altădată titular, Mihăilă ar putea dispărea din primul 11 în viitor.

10. Minute puține pentru jucătorii din SuperLigă! Gică Hagi nu pare să aibă încredere în jucătorii din campionatul intern. I-a utilizat puțin sau deloc pe Raul Opruț, Cătălin Cîrjan, David Matei, Olimpiu Moruțan sau Alexandru Cicâldău. Cele mai multe minute au primit Nicușor Bancu (202) și Tudor Băluță (135). Și-a pierdut „Regele” încrederea în jucătorii din SuperLigă? Cifrele arată că tehnicianul preferă să se bazeze mai mult pe stranieri, indiferent dacă aceștia sunt în formă sau nu.