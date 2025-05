Gică Hagi nu mai vrea să fie antrenor la Farul! Prima variantă de înlocuire vine din Generația de Aur. Exclusiv

Gheorghe Hagi este omul care a adus primele titluri din istoria Farului Constanţa. Sub comanda „Regelui”, Farul a câştigat campionatul în 2017, când echipa se numea Viitorul, şi în 2023, după un meci dramatic cu FCSB.

Gică Hagi nu mai vrea să fie antrenor la Farul! Costel Gâlcă, principala variantă de înlocuire

Din informaţiile FANATIK, Gică Hagi nu mai doreşte să continue şi din sezonul viitor pe banca tehnică a Farului Constanţa, fiind gata să renunţe la postul de antrenor al echipei. El a condus Farul Constanţa din 2014 până în prezent, cu excepţia sezonului 2020-2021.

După sezonul de pauză, a revenit în 2021, fiind cel cel mai longeviv antrenor din SuperLiga, la egalitate Marius Măldărăşanu de la Hermannstadt. Dar, după un sezon dificil, „Regele” e gata să pună un alt antrenor.

FANATIK a aflat că principala ţintă a lui Gheorghe Hagi pentru banca tehnică este colegul din Generaţia de Aur, Costel Gâlcă. Este liber de contract după , din finalul lunii ianuarie.

A luat o pauză şi în 2020! Farul a avut trei antrenori într-un sezon

Nu e pentru prima dată când „Regele” renunţă la postul de antrenor de la Farul. În 2020, Hagi a făcut un pas în spate şi l-a numit antrenor la echipă pe spaniol Ruben de la Barrera. Ibericul a rezistat doar patru luni la echipă.

În locul său a venit Mircea Rednic, dar nici „Puriul” nu a încheiat sezonul pe banca echipei. A fost înlocuit în aprilie de Cătălin Anghel, „secundul” lui Hagi de la Farul Constanţa.

A fost singurul sezon din ultimul deceniu în care Gheorghe Hagi nu a fost pe banca tehnică a echipei pe care o şi patronează. În 2021, „Regele” a revenit şi a condus neîntrerupt echipa.

Gheorghe Hagi, discurs manifest: „M-am întors acasă și am băgat banii”

Înaintea meciului din ultima etapă, cu Gloria Buzău, , spunând că aşteaptă la club parteneri de business, în condiţiile în care sacrificiile pe care le-a făcut pentru club sunt uriaşe:

„La partea de seniori e un business. Se lucrează pe acțiuni, clubul e organizat foarte bine și așteptăm să se miște lucrurile așa cum trebuie. Eu sunt un fost mare jucător care a investit toți banii la Constanța.

M-am întors acasă și am băgat banii. Eu nu pot să fac Farul mai mare decât l-am făcut. Nici o virgulă mai mult. Nu am cum să fac. Deja am făcut prea multe sacrificii personale. Prea mari, prea multe! Și cred că echipa asta trebuie să fie a tuturor.

Constanța trebuie să vină alături dacă vrea fotbal! Constanța trebuie să se implice dacă vrea fotbal la nivel înalt! Echipa a demonstrat că se poate. Atât. Acum doi ani și jumătate, echipa a arătat că se poate. Dar asta trebuie făcut în mod constant. Trebuie să fii organizat foarte bine. Lumea puternică trebuie să vină alături de echipă. Toți care sunt!

„Business-ul din Constanța nu poate să fie indiferent față de echipă”

Avem afaceri mari în Constanța, începând cu numărul unu: portul Constanța. Portul Constanța trebuie să fie alături de echipă, pentru că aici, în Constanța, se fac bani. Trebuie să vină! Cum se dă la Genova sau la toate echipele portuare din toată lumea, Feyenoord, Liverpool, Hamburg. Portul produce un miliard sau cât produce… Business-ul din Constanța nu poate să fie indiferent față de echipă, față de un fenomen social.

Farul are branduri mari, globale. Nu doar naționale. Acționarul e un brand global. Rivaldo, Hagi, Marica. Scuzați-mă! Dar trebuie putere. Vrem să ne batem cu cei mai buni? Atunci trebuie bani de achiziții. Nu doar să vindem. Farului îi lipsește un singur lucru: să cumpere!”, a spus Hagi.