Gică Hagi nu mai vrea să fie numit „Rege”: „Când îmi spuneți pe nume sunt cel mai fericit”. Ce îl nemulțumește: „Lipsă de respect crasă în România”. Video

„Gică Hagi nu mai vrea să fie numit ‘Rege’” a declarat fostul mare internațional în cadrul unei conferințe de presă fulgerătoare. Fostul fotbalist român a vorbit despre marea nemulțumire pe care o are vizavi de felul cum sunt tratați antrenorii și managerii în România.

Gică Hagi nu mai vrea să fie numit „Rege”: „Punct!”

Cunoscut sub titulatura de „Rege”, a declarat la ultima conferință de presă că este cel mai fericit, atunci când nu îi este atribuit absolut nimic. Declarațiile lui Dănuț Lupu de la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI au provocat un schimb de replici acide între cei doi, deoarece .

„Aş fi cel mai fericit dacă s-ar lua ca atare, opinia lui Gică Hagi. Punct. Să nu mai fiu numit nici Rege, nimic, niciodată. Eu sunt Gheorghe Hagi, adică Gică Hagi! Când îmi spuneţi pe nume, eu sunt cel mai fericit, nu-mi atribui absolut nimic. Şi cred că am arătat toată viaţa mea că sunt modest, că îi respect pe toţi”, a declarat Gică Hagi, potrivit Farul TV.

Gică Hagi își strigă nemulțumirea: „10 ani v-am dus la Mondiale și Europene”

Vorbind despre Generația de Aur și de performanețele pe care România le-a înregistrat în acea perioadă, Gică Hagi a precizat că la momentul actual în România există o lipsă de respect în ceea ce îi privește pe antrenori. Totodată, fostul internațional a mărturisit că foștii jucători români sunt respectați în lume, însă că respectul în România pentru acești fotbaliști stă sub semnul întrebării.

„Important pentru naționala României e să câștige și să ne ducă la Campionatele Europene și Mondiale. Acesta este obiectivul care să ne bucure pe noi, românii. Restul, fiecare are responsabilitatea lui. Eu o am la club, ceilalți la națională. Nu răspund de ce se întâmplă, de ce e acolo.

Poate pe unii îi supărăm când spunem lucrul ăsta, iară ei, iară ei, dar ce să facem? Dacă 10 ani v-am dus la Mondiale și la Europene. Ne băteam cu cei mai buni din lume. Eram tot români, cu fizic mai mici mai mari, dar eram buni rău, buni de tot. Și pe teren și uman. Aceasta a fost echipa noastră.

Crescuți foarte bine de cei mai buni antrenori ai României întotdeauna. Restul e cancan. Fiecare poate să zică ce vrea, dar poate doar să vorbească. Ce am făcut noi am simțit. Am dus România în lume să fie respectată și asta știm. Suntem mândrii de ce am făcut eu și colegii mei.

„E o lipsă de respect vizavi de antrenori crasă în România”

„În lume suntem respectați, nu știu acasă. Rămâne un mare semn de întrebare, dar asta e. Noi înainte mergem. Pasiunea și iubirea de fotbal nu poate să o ia nimeni niciodată. Restul contează mai puțin. Contează faptele și tot ce am văzut noi și cum suntem noi văzuți în lume. Noi am fost europeni, mondiali. În lume! Ne știe lumea.

Crescuți de niște profesori adevărați care în momentul de față în România criza cea mai mare, dar nu e o criză. E o lipsă de respect vizavi de antrenori crasă. Crasă! Atenție ce zice Hagi. Crasă! Lipsă de respect vizavi de profesorul care te ajută să devi fotbalist.

E lipsă de respect față de antrenor, de manager. Noțiunea de antrenor e dusă… mă abțin! Râdeți în continuare, faceți mișto de antrenori, luați-ne cum vreți voi. Dar mergem înainte pentru că pasiunea nu puteți să ne-o luați”, a mai declarat Gică Hagi.

Gică Hagi a vorbit despre debutul României în preliminariile Euro 2024: „În momentul de față, nu este ușor pentru România”

După ce l-a lăudat pe Ioan Ovidiu Sabău pentru rezultatele pe care le-a adus la ”U” Cluj odată cu venirea sa, Gică Hagi a vorbit despre din preliminariile Euro 2024. „Decarul de Aur” al României este convins că partidele nu trebuie tratate cu superficialitate.

„Niciun meci, în momentul de faţă, pentru România, nu este uşor. Cea mai mare greşeală e să tratezi lucrurile aşa. Când tratezi lucrurile aşa, ştiţi ce se întâmplă? Pierdem 3-0 acasă şi nu pare nimic ieşit din comun. 3-0 acasă cu Muntenegru! Şi lumea râde.

Eu aşa am văzut la TV. Asta e gravă, gravă, gravă, e grav rău! Dacă aşa pare normal… De aceea a venit Petrescu şi a zis că toate meciurile sunt grele. Eu gândesc altfel. Dacă România a ajuns aşa, atunci chiar are o problemă. Eu cunosc o altă Românie, altfel de jucători, altă mentalitate, altfel de creativitate, ştiu cât de buni suntem, ştiu ce potenţial avem.

Dacă tratăm lucrurile aşa ajungem să luăm 3-0 acasă, dar nu se întâmplă nimic. Am zis şi eu opinia mea, chiar dacă unii se supără, unii zic că Hagi atacă. Hagi nu atacă, eu nu mai joc fotbal, doar îmi dau cu părerea. E opinia lui Hagi”, a încheiat Gică Hagi.