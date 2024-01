Gică Hagi nu renunță la luptă. Anunț înainte de meciul cu Universitatea Craiova

Managerul celor de la Farul știe că echipa sa are nevoie de un joc foarte solid pentru a scoate ceva din următoarele meciuri (cu CSU Craiova, FCU Craiova 1948 și FCSB), în speranța că Farul va reuși să salveze sezonul și să prindă pe ultima sută de metri un loc de play-off. Cu toate acestea, ”Regele” avertizează că va fi foarte complicat.

Gică Hagi nu renunță la luptă

”Da, 9 meciuri de jucat, importante pentru lupta noastră ca să fim în obiectiv, să încercăm să intrăm în play-off, lucruri care ne interesează foarte mult. Avem program foarte greu, începutul ăsta de an nou, trei meciuri dificile, grele, cu adversari foarte buni.

ADVERTISEMENT

Trebuie să arătăm foarte bine, să facem bine ambele faze, atât defensiv cât și ofensiv, trebuie să fim buni pe tranziție, așa cum am făcut-o la ultimul meci amical cu o echipă din Bulgaria. Da, an nou, optimist, există entuziasm, încercăm să facem un an foarte bun”, a explicat Gică Hagi.

Ce se întâmplă cu Constantin Budescu și Dina Grameni

Mai mult, ”Regele” suspendați cu Craiova, pe lângă alți trei accidentați. O altă problemă pentru Farul e plecarea surprinzătoare a lui Andrei Artean la Apollon Limassol. ”Suspendările care sunt, Budescu și cu Grameni, în rest vom vedea. Cu care, cu cine vom aborda și problema care a fost cu Artean, care a solicitat, vorbisem cu el, din punctul meu a fost cam târziu, foarte târziu.

ADVERTISEMENT

Am știut de acest lucru, trebuia să-l înțeleg, mergem înainte, promisesem jucătorului, a trebuit să-l înțelegem. A avut și el oportunitatea lui și l-am înțeles, nu așa cum s-a scris că nu putem să-l dăm pe Artean pe acei bani. Era o discuție între mine și el că clubul avea o vârstă, clubul n-a luat nimic, l-am lăsat să-i fie bine, așa cum am făcut și cu Alibec”, a explicat Hagi.

Farul Constanța va forța intrarea în play-off

În încheiere, Gheorghe Hagi a anunțat că echipa sa va juca toate meciurile la victorie, chiar dacă partidele care urmează sunt extrem de complicate. ”A fost un meci reușit din toate punctele de vedere, total diferit încep meciurile oficiale.

ADVERTISEMENT

Există altfel de meciuri, sperăm să fim pregătiți. Adversarul, cum am spus, toate trei nu doar Craiova, meciuri, adversari foarte buni, trebuie să faci bine toate fazele. Avem șansa noastră, mergem încrezători, trebuie să facem ambele faze, tranziție, să joci bine ofensiv, defensiv.

Am fost net superiori, am câștigat acasă cu ei, a fost victorie foarte bună. Sîrbu are și el o problemă de anul trecut, Băluță e deja se antrenează, nu e pregătit pentru meciul ăsta, Nedelcu e cu noi. Mai am o zi să reflectez, să văd, a venit Deaconu, să-i găsim poziția, tot ce înseamnă să se adapteze foarte repede cu noi. Sîrbu, Băluță și Benchaib nu vor fi apți pentru acest meci”, a explicat ”Regele” Hagi.



ADVERTISEMENT

De ce a plecat Andrei Artean de la Farul Constanța

Cât despre plecarea lui Artean, Gică Hagi e în continuare surprins de această mutare. ” , nu m-am grăbit, asta e. Vom vedea, poate acolo trebuie să găsim ceva în față, eu cred că stăm bine, avem și copiii noștri. Trebuie să fim pregătiți de orice teren, orice vreme, terenul e la fel pentru ambele echipe. Când va fi, dacă va fi și se va întâmpla, mereu am spus când lucrurile se fac, nu doar vorbe și speculații.

Așa că, în momentul de față nu-i nimic, ne gândim la meciurile pe care le avem. Muncim și administrativ ca să facem ca Farul să fie cât mai puternică, ne interesează momentan, suntem focusați pe ce trebuie să facem sportiv, ne așteaptă o perioadă foarte grea. Mentalitatea e aceeași, luăm fiecare meci în parte și trebuie să le câștigăm”, a explicat managerul celor de la Farul Constanța.