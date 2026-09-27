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Naționala României a susținut duminică seară la baza de pregătire de la Mogoșoaia ultimul antrenament în perspectiva meciului cu Bosnia de luni seară de pe Arena Națională, din etapa a doua din Liga Națiunilor. Selecționerul Gică Hagi (61 de ani) a fost în centrul atenției. Neputând rezista tentației de a sta departe de minge, selecționerul a încercat câteva execuții în timp ce jucătorii săi se încălzeau.

Cum s-a desfășurat ultimul antrenament al naționalei României înaintea meciului cu Bosnia

În prima parte a ședinței de pregătire, , Răzvan Marin și au stat mai mult la marginea terenului și au efectuat doar câteva mișcări de bază de încălzire. De asemenea, cei doi au purtat și câteva discuții în acele momente cu oamenii din staff-ul „Regelui”. Tânărul David Matei de la Universitatea Craiova a părut cel mai relaxat „tricolor” și a fost surprins în timp ce făcea mai multe „jonglerii” cu balonul.

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Lisav Eissat a fost responsabil cu buna dispoziție, făcând la un moment dat câteva glume cu Andrei Borza. Ionuț Radu a ieșit ultimul pe teren pentru acest antrenament. Înainte de startul sesiunii de pregătire, a ținut o scurtă ședință, de doar aproximativ două minute. Cu această ocazie, le-a explicat fotbaliștilor săi exact ce își dorește să vadă de la ei.

În cele 15 minute în care jurnaliștii au avut voie să urmărească antrenamentul, fotbaliștii naționalei, inclusiv portarii, au fost împărțiți de Hagi în mai multe grupulețe, cu scopul de a face mai multe jocuri cu mingea, ca o ușoară „dezmorțire”. În mod evident, la acest antrenament au participat toți cei 32 de jucători convocați pentru această acțiune.

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Gică Hagi vrea revanșa în fața Bosniei

, selecționerul României a transmis, printre altele, că își dorește să vadă la jucătorii săi „setea” de revanșă în fața Bosniei pentru cele două înfrângeri din campania de calificare la Campionatul Mondial: „Poate fi un gând al jucătorilor, să își ia revanșa. Când nu câștigi, clar vrei la următorul meci să o faci. Vrem să luăm cele 3 puncte, jucăm la victorie, mai ales că jucăm acasă.

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Era un avantaj dacă erau suporterii în tribune, dar trebuie să facem tot să câștigăm. Vă promit că la următoarea ședință vin cu conceptul tehnic de care v-am pomenit încă din prima zi. Am declarat, încă de la meciul cu Turcia, că România trebuie să construiască o mentalitate de campioni”.

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