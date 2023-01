Gică Hagi nu se teme de meciul cu FCSB: „Suntem buni și mergem să câștigăm!”. Ce zice de plecarea lui Pitu la Bordeaux

Farul , iar echipa lui Hagi are nevoie de victorie împotriva FCSB, dacă vrea să mai spere la primul loc.

Gheorghe Hagi, mai motivat ca oricând înainte de meciul cu FCSB: „E un meci dificil, dar şi noi suntem buni”

Antrenorul constănțenilor a vorbit în cadrul unei conferințe de presă înainte de partida extrem de importantă cu FCSB.

„E un meci foarte greu, cu un adversar foarte bun, aşa cum a fost şi ultimul meci acasă. Trebuie să ne depăşim, să facem bine ambele faze, să dăm tot ce avem mai bun pentru a spera la un rezultat foarte bun”, a spus Hagi despre vicecampioană, care cu o victorie se poate apropia la doar un punct de Farul.

Hagi e de părere că FCSB este echipa mai în formă: „E un meci dificil, dar şi noi suntem buni, am demonstrat că putem să facem lucruri bune. Cred că avem posibilitatea să sperăm la cele trei puncte, chiar dacă adversarul este într-o formă foarte bună şi este capabil să facă un meci mare”.

Pentru Hagi obiectivul echipei rămâne calificarea în play-off: „Dacă e să mergem mai sus, ne dorim mai mult întotdeauna”

Gică Hagi e de părere că Farul poate câștiga acest meci: „Pentru mine FCSB este o echipă foarte bună, foarte talentată, care produce şi rezultate, are continuitate, e în formă bună, dar cred că şi noi suntem buni şi ne gândim să câştigăm”.

„Regele” speră că Farul poate rămâne la fel de sus în clasament: „An de an obiectivul va fi să intrăm în play-off, dar dacă e să mergem mai sus, ne dorim mai mult întotdeauna.

Idealul este să ai o mentalitate foarte bună. Noi trebuie să ne facem punctele prima dată, să ajungem în play-off şi apoi vom vedea cât de sus putem fi şi să ne batem şi la campionat dacă vom avea capacitatea”.

Hagi le ia în calcul în lupta pentru titlu și pe Craiova și Rapid: „Sunt echipe foarte bune care își propun să câștige”

Gheorghe Hagi nu vrea să dea o favorită clară la titlu în SuperLiga: „CFR este pe primul loc, ştiu că este o echipă foarte bună, cum sunt şi Craiova şi Rapidul, sunt echipe foarte bune care îşi propun să câştige, sunt puternice”.

În opinia sa, Farul se poate bate de la egal la egal cu oricare adversar: „Şi noi trebuie să ne batem cu ele. Este o dorinţă, dar nimeni să nu se aştepte că va fi de azi pe mâine. Împreună putem fi cei mai buni, dar, când, vom vedea”.

Ce spune Gică Hagi despre transferul lui Alexi Pitu: „Avem jucători tineri la academie cu care să îi înlocuim”

, iar Hagi e sigur că lipsa mijlocașului nu se va vedea în jocul echipei: „Când pleacă un jucător, doi, trei, nu este foarte greu să îi înlocuim, pentru că avem jucători tineri la academie cu care să îi înlocuim.

E normal să ne gândim la viitorul lui, nu mai este responsabilitatea noastră să-l creştem. Trebuie să găsim soluţia să îl înlocuim pe Pitu, avem jucători experimentaţi care pot face lucrul ăsta. Lotul este de 20, nu sunt doar doi-trei jucători, nu mă plâng. A plecat la un club foarte bun, e o şansă foarte mare pentru el. Are foarte mult de muncit, trebuie să se dezvolte foarte mult”.

Hagi crede că pentru Alexi Pitu are șansa carierei: „Era şansa lui, să te dorească Bordeaux nici nu trebuie să gândeşti de două ori, trebuie să accepţi această mare provocare pentru un jucător tânăr. Are nevoie de timp să se adapteze, dar poate să scoată tot ce are mai bun în el”.

Din perspectiva omului de afaceri, Hagi e de părere că putea obține și mai mulți bani pe Pitu: „Suma pe care a plecat este una bună, chiar dacă nu este mare. Dar dacă în viitor excelează poate fi bine şi clubului. A fost o sumă fixă cu procente care ne pot face şi nouă bine. Trebuia să înţelegem jucătorul, pentru că era o provocare pentru el”.