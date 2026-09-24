La finalul lunii septembrie și în debutul lui octombrie, România lui Gică Hagi își începe aventura în această ediție de Liga Națiunilor. Naționala are patru meciuri infernale, cu echipe de Mondiale și naționale care, pe hârtie, sunt mai valoroase. Dumitru Dragomir (80 de ani) nu are mari speranțe înainte de aceste dueluri și anticipează rezultate negative.
Al doilea mandat al lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca primei reprezentative are debutul oficial vineri, 25 septembrie. Pe Friends Arena din Stockholm, o arenă impresionantă de 50.000 de locuri, România întâlnește puternica echipă a Suediei, o națională care are în lot jucători ce însumează peste 400 de milioane de euro.
În emisiunea „Profețiile lui Mitică”, Dragomir dezvăluie că se roagă la Dumnezeu ca Gică Hagi să aibă succes pe banca „tricolorilor”. Cu toate acestea, experimentatul fost conducător al fotbalului intern este extrem de pesimist înainte de aceste extrem de dificile partide din Nations League. „Gică Hagi nu va face mare brânză cu România, pentru că nu are cu cine. Suedia și Bosnia ne bat”, este opinia sinceră a lui Mitică.
Fostul șef al LPF a luat la rând meciurile din următoarele zile pe care naționala lui Gică Hagi le joacă în deplasare, apoi la București. În ceea ce privește duelul din Suedia, de vineri, 25 septembrie, Mitică e direct: „1 solist!” Nici măcar în meciul pe care România îl joacă acasă, luni 28 septembrie, Dragomir nu vede punct sau puncte scoase de elevii lui Gică Hagi: „(n.r. Peste 3 zile, fără spectatori, România – Bosnia?) 1-2”.
Același Mitică Dragomir își argumentează aceste pronosticuri sumbre legate de evoluția României în primele meciuri din Liga Națiunilor. Acesta constată cu amărăciune că: „Noi nu mai avem echipă națională. Nu am făcut nimic în ultimii 15 ani. Nu am crescut niciun jucător de mare valoare. Așa, jucători de campionatul României avem. (n.r. Dar lideri avem acum la națională?) Avem, pe Hagi, dar pe Hagi antrenorul”, afirmă Dragomir.
După meciul cu Bosnia & Herțegovina de pe Arena Națională, naționala pregătită de Gică Hagi ajunge vineri, 2 octombrie, pe Stadionul Național din Varșovia, pentru un duel cu o altă reprezentativă mai bine cotată, Polonia. Ultimul meci din acest „calup” de Liga Națiunilor este luni, 5 octombrie, din nou pe Arena Națională. Urmează, dacă anticipăm spusele lui Mitică Dragomir, revanșa cu Suedia.