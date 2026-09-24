ADVERTISEMENT

La finalul lunii septembrie și în debutul lui octombrie, România lui Gică Hagi își începe aventura în această ediție de Liga Națiunilor. Naționala are patru meciuri infernale, cu echipe de Mondiale și naționale care, pe hârtie, sunt mai valoroase. Dumitru Dragomir (80 de ani) nu are mari speranțe înainte de aceste dueluri și anticipează rezultate negative.

Mitică Dragomir e sincer: „Gică Hagi nu va face mare brânză cu România! Suedia și Bosnia ne bat!”

Al doilea mandat al lui Gică Hagi (61 de ani) pe banca primei reprezentative are debutul oficial vineri, 25 septembrie. Pe Friends Arena din Stockholm, o arenă impresionantă de 50.000 de locuri, România întâlnește puternica echipă a Suediei, o națională care are în lot jucători ce însumează peste 400 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

În emisiunea „Profețiile lui Mitică”, Dragomir dezvăluie că se roagă la Dumnezeu ca . Cu toate acestea, experimentatul fost conducător al fotbalului intern este extrem de pesimist înainte de aceste extrem de dificile partide din Nations League. „Gică Hagi nu va face mare brânză cu România, pentru că nu are cu cine. Suedia și Bosnia ne bat”, este opinia sinceră a lui Mitică.

Fostul șef al LPF a luat la rând meciurile din următoarele zile pe care naționala lui Gică Hagi le joacă în deplasare, apoi la București. În ceea ce privește duelul din Suedia, de vineri, 25 septembrie, Mitică e direct: „1 solist!” Nici măcar în meciul pe care România îl joacă acasă, luni 28 septembrie, Dragomir nu vede punct sau puncte scoase de elevii lui Gică Hagi: „(n.r. Peste 3 zile, fără spectatori, România – Bosnia?) 1-2”.

ADVERTISEMENT

Dumitru Dragomir enumeră cauzele care fac ca România să nu aibă nicio șansă în Liga Națiunilor

Același Mitică Dragomir își argumentează aceste pronosticuri sumbre legate de . Acesta constată cu amărăciune că: „Noi nu mai avem echipă națională. Nu am făcut nimic în ultimii 15 ani. Nu am crescut niciun jucător de mare valoare. Așa, jucători de campionatul României avem. (n.r. Dar lideri avem acum la națională?) Avem, pe Hagi, dar pe Hagi antrenorul”, afirmă Dragomir.

ADVERTISEMENT

După meciul cu Bosnia & Herțegovina de pe Arena Națională, naționala pregătită de Gică Hagi ajunge vineri, 2 octombrie, pe Stadionul Național din Varșovia, pentru un duel cu o altă reprezentativă mai bine cotată, Polonia. Ultimul meci din acest „calup” de Liga Națiunilor este luni, 5 octombrie, din nou pe Arena Națională. Urmează, dacă anticipăm spusele lui Mitică Dragomir, revanșa cu Suedia.

ADVERTISEMENT

Programul României în Liga Națiunilor:

Suedia – România: vineri, 25 septembrie, ora 21:45

România – Bosnia & Herțegovina: luni, 28 septembrie, ora 21:45

Polonia – România: vineri, 2 octombrie, ora 21:45

România – Suedia: luni, 5 octombrie, ora 21:45

România – Polonia: sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45

Bosnia & Herțegovina – România: marți, 17 noiembrie, ora 21:45