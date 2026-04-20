Gică Hagi, o nouă profeție! Ce a declarat la 28 de ani după ce spunea „Să ne faceți statuie!”

Gică Hagi lansează o nouă profeție la 28 de ani de la celebra declarație „Să ne faceți statuie”. Noul selecționer vorbește despre viitorul fotbalului românesc.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu, Cristi Coste
20.04.2026 | 15:15
Profeția lui Gică Hagi pentru fotbalul românesc. Mesajul transmis în ziua în care a devenit selecționer
Gică Hagi a revenit pe banca echipei naționale după 25 de ani. „Regele” a fost prezentat în cadrul unei conferințe de presă în calitate de noul selecționer al reprezentativei de seniori. Acesta a vorbit despre viitorul fotbalului din țara noastră și a făcut și o nouă profeție.

Gheorghe Hagi spunea, în urmă cu ani buni, 28 la număr, într-un moment de frustrare, că România nu se va mai califica la Campionatul Mondial în următorii ani și că jucătorii din Generația de Aur merită statuie pentru performanțele lor. Din păcate, acest lucru s-a adeverit. Timpul i-a dat dreptate, iar „tricolorii” au ratat calificare după calificare.

Acum, Gică Hagi, numit în funcția de selecționer al naționalei României, a făcut o nouă profeție curajoasă. Acesta a declarat că are încredere deplină în experiența sa și speră ca „tricolorii” să își obțină biletele pentru turneele finale: „Am încredere în viziunea mea și că vom fi câștigători. Eu sper că o să reușim. Asta cred. Nu pot garanta, dar feelingul îmi spune că avem potențial și putem face echipa să arate și mai bine.

Nu trebuie să ne fie teamă să jucăm fotbal. Nu trebuie doar să ne apărăm. Dacă creștem, dacă urcăm cu apărarea și avem mai multă încredere și punem presiune, atunci lucrurile pot să iasă. Trebuie să măsurăm bine totul. Putem compensa. Ne-am calificat cu Edi Iordănescu la Europene. Putem”, a declarat Gică Hagi.

Mesajul lui Gică Hagi pentru cei mai bogați oameni din România: „Să cumpere echipele din țara noastră”

„Regele” a avut un mesaj și pentru oamenii înstăriți din țara noastră, cărora le-a recomandat să investească în fotbalul românesc, întrucât este nevoie de jucători de calitate pentru a putea visa la calificări la campionatele europene și mondiale.

„Am un mesaj pentru cei mai bogați oameni din România: să vină să cumpere echipele din țara noastră. Se întâmplă peste tot în lume, doar la noi nu. Sunt cluburi care pot face performanță. Fotbalul are nevoie de bani. Trebuie să se investească în academii și în cluburi, să produci jucători, să crească cota jucătorilor”, a mai precizat Gică Hagi.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
