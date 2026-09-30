Sport

Gică Hagi, OUT după returul cu Suedia? Dănuț Lupu: „Nu cred că își va mai dori să rămână”

Fostul internațional Dănuț Lupu a lansat o ipoteză neașteptată privind viitorul lui Gică Hagi la cârma primei reprezentative, susținând că selecționerul ar putea părăsi banca tehnică încă din luna noiembrie.
Catalin Oprea
30.09.2026 | 11:30
Gica Hagi OUT dupa returul cu Suedia Danut Lupu Nu cred ca isi va mai dori sa ramana
ULTIMA ORĂ
Dănuț Lupu, previziune sumbră după eșecul României cu Bosnia: ,,Suporterii români nu prea au răbdare”
ADVERTISEMENT

Debutul ezitant al României în noua ediție din Liga Națiunilor a stârnit un val de nemulțumiri în spațiul public, după eșecurile suferite în fața Suediei și Bosniei. În urma acestor rezultate modeste, viitorul pe banca tehnică al lui Gică Hagi a devenit un subiect extrem de dezbătut, iar scenariile privind o despărțire prematură încep să prindă din ce în ce mai mult contur.

Gafa tactică identificată de legenda dinamovistă

Fostul internațional Dănuț Lupu a analizat prestațiile tricolorilor și a explicat unde consideră că a greșit selecționerul în vârstă de 61 de ani. În opinia sa, Hagi a încercat să aplice la prima reprezentativă metode specifice echipelor de club. Acesta a considerat că Hagi a testat un număr mult prea mare de fotbaliști fără a avea timpul necesar pentru a forma relații de joc în rândul lotului.

ADVERTISEMENT

Fostul dinamovist a mers mai departe cu analiza și a sugerat că Hagi ar fi fost lăsat să eșueze cu aceste experimente de către conducere. ”Problema mea știți care e? De ce a fost lăsat să pice acest examen? El a fost lăsat să pice examenul! Nu cumva lumea a și vrut să pice acest examen? Dacă Rădoi, Mutu sau oricare alt antrenor venea la echipa națională și ar fi spus că vrea să facă acest lucru, în secunda unu era dat afară”, a declarat Dănuț Lupu pentru Pro TV, conform sport.ro.

Plecare prematură în luna noiembrie

În condițiile în care naționala riscă retrogradarea în Liga C și pierderea poziției din urna a doua pentru preliminariile EURO 2028, presiunea pe umerii selecționerului devine uriașă. Fostul mijlocaș crede că o serie de rezultate negative în partidele rămase de disputat îl va determina pe Gică Hagi să renunțe singur la funcție înainte de finalul anului.

ADVERTISEMENT
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească...
Digi24.ro
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească peste față cu ciocanul. Avertismentul medicilor

”Dacă vom pierde și cu Polonia, știm foarte bine că suporterii români nu prea au răbdare. Tu crezi că va mai rămâne dacă nu va reuși să ia niciun punct? Eu nu cred că își va mai dori nici el să rămână”, a concluzionat Lupu.

ADVERTISEMENT
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat...
Digisport.ro
Haos la naționala Portugaliei, după decizia lui Cristiano Ronaldo. Președintele FPF a zburat de urgență la Copenhaga

Selecționata antrenată de Gheorghe Hagi a început cum nu se poate mai rău actuala ediție de Nations League, pierzând pe terenul Suediei cu 2-1, și acasă cu Bosnia cu scorul de 2-4. Pentru tricolori urmează două meciuri extrem de complicate în următoarele zile, deplasarea în Polonia și returul de la București cu Suedia.

ADVERTISEMENT
Veste proastă pentru Nicușor Bancu la naţionala României: Gigi Becali vrea să-l vândă...
Fanatik
Veste proastă pentru Nicușor Bancu la naţionala României: Gigi Becali vrea să-l vândă rapid pe Pădurariu. Editorial Ştefan Beldie
Andrei Vochin, confesiune uluitoare după ce l-a auzit pe Gică Hagi: „Am pierdut...
Fanatik
Andrei Vochin, confesiune uluitoare după ce l-a auzit pe Gică Hagi: „Am pierdut mulți prieteni, chiar din FRF, pentru că le-am spus adevărul”
Cristiano Ronaldo, întâlnire decisivă cu selecționerul Portugaliei după scandal. Șeful Federației a intervenit...
Fanatik
Cristiano Ronaldo, întâlnire decisivă cu selecționerul Portugaliei după scandal. Șeful Federației a intervenit de urgență
Tags:
Parteneri
Îngrozitor! Președintele unui club din România, afirmații uluitoare despre o femeie:'Târfă, nebună dovedită'
iamsport.ro
Îngrozitor! Președintele unui club din România, afirmații uluitoare despre o femeie:'Târfă, nebună dovedită'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!