Gică Hagi, OUT după returul cu Suedia? Dănuț Lupu: „Nu cred că își va mai dori să rămână”

ADVERTISEMENT

, după eșecurile suferite în fața Suediei și Bosniei. În urma acestor rezultate modeste, viitorul pe banca tehnică al lui Gică Hagi a devenit un subiect extrem de dezbătut, iar scenariile privind o despărțire prematură încep să prindă din ce în ce mai mult contur.

Gafa tactică identificată de legenda dinamovistă

Fostul internațional Dănuț Lupu a analizat prestațiile tricolorilor și a explicat unde consideră că a greșit selecționerul în vârstă de 61 de ani. În opinia sa, Hagi a încercat să aplice la prima reprezentativă metode specifice echipelor de club. Acesta a considerat că Hagi a testat un număr mult prea mare de fotbaliști fără a avea timpul necesar pentru a forma relații de joc în rândul lotului.

ADVERTISEMENT

Fostul dinamovist a mers mai departe cu analiza și a sugerat că Hagi ar fi fost lăsat să eșueze cu aceste experimente de către conducere. ”Problema mea știți care e? De ce a fost lăsat să pice acest examen? El a fost lăsat să pice examenul! Nu cumva lumea a și vrut să pice acest examen? Dacă Rădoi, Mutu sau oricare alt antrenor venea la echipa națională și ar fi spus că vrea să facă acest lucru, în secunda unu era dat afară”, a declarat Dănuț Lupu pentru Pro TV, conform .

Plecare prematură în luna noiembrie

În condițiile în care , presiunea pe umerii selecționerului devine uriașă. Fostul mijlocaș crede că o serie de rezultate negative în partidele rămase de disputat îl va determina pe Gică Hagi să renunțe singur la funcție înainte de finalul anului.

ADVERTISEMENT

”Dacă vom pierde și cu Polonia, știm foarte bine că suporterii români nu prea au răbdare. Tu crezi că va mai rămâne dacă nu va reuși să ia niciun punct? Eu nu cred că își va mai dori nici el să rămână”, a concluzionat Lupu.

ADVERTISEMENT

Selecționata antrenată de Gheorghe Hagi a început cum nu se poate mai rău actuala ediție de Nations League, pierzând pe terenul Suediei cu 2-1, și acasă cu Bosnia cu scorul de 2-4. Pentru tricolori urmează două meciuri extrem de complicate în următoarele zile, deplasarea în Polonia și returul de la București cu Suedia.