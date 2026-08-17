Gică Hagi, planuri uriașe pentru Liga Națiunilor! Ce obiectiv a anunțat „Regele”

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Gică Hagi (61 de ani) a susținut în cursul zilei de luni o conferință de presă. Cu această ocazie, selecționerul României și-a prezentat planurile pentru , competiție care urmează să se desfășoare în această toamnă și în care echipa națională are adversari puternici, respectiv Suedia, Polonia și Bosnia.

Gică Hagi vrea ca România să câștige grupa de Liga Națiunilor cu Suedia, Polonia și Bosnia

În ciuda acestui fapt, „Regele” a anunțat că își dorește nici mai mult nici mai puțin decât câștigarea acestei grupe și implicit promovarea în Liga A. „Liga Națiunilor, trei adversari, am început să îi analizăm, să vedem meciuri, legat de sistemele pe care le joacă, cum le aplică. Ne luăm date, să vedem ce sistem o să folosim și noi, folosim și 3 fundași, și 4 fundași. Întâlnim două echipe competitive care au fost la Mondiale și una care nu a fost, Polonia, dar care e foarte bună. Doi antrenori, doi nouari, și un antrenor care a jucat fundaș, primul meci, cu Suedia, o să fie între un atacant și un fundaș.

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Obiectivul numărul 1 este acela de a câștiga grupa, fiecare meci să-l câștigăm, întâlnim echipe foarte bune, dar și noi trebuie să fim așa dacă vrem să avem pretenții. Îmi doresc să ajungem în prima ligă, să mă duelez cu antrenorii care au semnat mai nou și sunt foarte buni. Trebuie să pregătim foarte bine”, a spus la conferința de presă.

Cum a pregătit Gică Hagi debutul în Liga Națiunilor

De asemenea, cu aceeași ocazie, selecționerul a explicat pe larg cu ce s-a ocupat în ultimele două luni, perioada scursă de la precedenta acțiune a echipei naționalele, respectiv amicalele cu Georgia și Țara Galilor: „Primul lucru, am deja o convocare, am convocat foarte mulți jucători, deja îi cunosc cât de cât, am avut plăcerea și onoarea să lucrez cu ei, cred că au arătat lucruri bune. Lucrez cu cei mai buni din România, cei mai deștepți, nu am venit să mă plâng că am zile prea puține.

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Lucrurile au mers bine, prima oară când am venit după atâția ani la echipa națională. Am adus în vestiar sentimentul ăla, gândul de a fi cel mai bun, să vrei să câștigi. Singurul lucru pe care vreau să îl construiesc este mentalitatea de învingător. E un minus pe care îl avem, dar vreau să creez acest mediu, să fac o echipă care să joace un fotbal foarte bun. Pe faza ofensivă, îmi place să fiu agresiv în jumătatea adversă, am avut momente bune. Trebuie să mai lucrăm la posesie, la atacul pozițional.

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Suntem încă la început, vom lucra în continuare, trebuie să avem o mentalitate de campion. Un jucător trebuie să fie convins de ce face și să aibă curaj, să se lupte. Al doilea lucru, să fim pozitivi, să împărțim totul împreună. Nu contează cel care greșește, contează cel care ia mingea, cât de repede o ia, să ne ajutăm unii pe alții. Ultimul lucru, spiritul tău, sufletul tău, să îți placă să câștigi, pentru asta trebuie să ne luptăm”.