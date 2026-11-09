Sport

Gică Hagi pleacă în Qatar imediat după meciul cu Bosnia! Decizie surprinzătoare a selecționerului. Exclusiv

Emanuel Roșu
09.11.2026 | 08:40
Gica Hagi pleaca in Qatar imediat dupa meciul cu Bosnia Decizie surprinzatoare a selectionerului Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Hagi merge la Mondialul U17 din Qatar pentru a susține naționala României. FOTO: colaj FANAITK
Gheorghe Hagi are un cuvânt important de spus și în privința naționalelor de juniori ale României, nu doar la seniori. "Regele" a luat o decizie importantă înaintea participării tricolorilor la Mondialul U17. FANATIK a obținut detalii din interior și vi le prezintă în exclusivitate.
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Gică Hagi a hotărât să asiste la primul meci pe care România îl va disputa în Grupa K de la Mondialul U17 din Qatar, contra Mexicului, pe 21 noiembrie. Prin prezența sa la Doha, antrenorul naționalei își propune să transmită un mesaj de încredere în generația care a dus România în premieră la un turneu final de asemenea anvergură, precum și să folosească prilejul pentru întâlniri importante în zonă. Mondialul U17 se va disputa în baza Aspire, una dintre cele mai moderne din lume. Cum Hagi are mandat din partea Federației să se implice în zona de dezvoltare a tinerilor, va încerca să folosească vizita și pentru acumulări din această perspectivă.

Tur de forță pentru Gheorghe Hagi după finalul Nations League

În noiembrie, România joacă ultimele două partide din Nations League, contra Poloniei (pe arena Națională, sâmbătă, 14 noiembrie, 21:45) și a Bosniei (la Zenica, marți, 17 noiembrie, 21:45). După finalul acestei ferestre internaționale, Hagi va reveni pentru scurt timp la București, apoi va pleca direct spre Qatar. Puștii din naționala U17, antrenată de Mircea Diaconescu, debutează la Mondial pe 21 noiembrie, de la 17:30, contra Mexicului.

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Următoarele două meciuri ale României sunt cu Venezuela, pe 24 noiembrie, la 14:30, și cu Camerun, pe 27 noiembrie, la 18:00. În cazul în care tricolorii merg în șaisprezecimile de finală, vor juca fie pe 30 noiembrie, fie pe 1 decembrie.

Cum a ajuns România la Mondialul U17?

La finalul lui martie, naționala a trecut în cadrul unui turneu de calificare la Euro de Islanda (5-2) și Portugalia (1-0). Înfrângerea contra gazdei Italia (1-2) a blocat accesul spre Euro U17, dar nu și pe cel către Mondial. Datorită rezultatelor obținute, România a intrat în grupul de 11 țări europene de la CM din Qatar, unde participă în total 48 de echipe.

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De-a lungul anilor, la Mondialul U17 au strălucit jucători ca Cesc Fabregas, Toni Kroos, Victor Osimhen sau Phil Foden. România, calificată pentru prima dată, își propune să ajungă în faza eliminatorie. Se bazează pe nume importante pentru acest nivel, precum Eduardo Corlat (Real Madrid), Ioan Precup (Villarreal), Matei Pădure (VfL Wolfsburg), Daniele Paul (AS Roma) sau Alexandru Goncer (Farul Constanța). Mondialul U17 va fi transmis LIVE în România de Antena Play.

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Lotul Ronânniei pentru CM U17 din Qatar

Portari: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia)

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Mijlocași: Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți: Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

  • 2 echipe se califică automat în șaisprezecimile CM U17 din Qatar, alături de cele mai bune 8 locuri 3 din fiecare grupă
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Emanuel Roșu
Emanuel Roșu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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