“Gică Hagi poate să facă minuni la naționala României!” Ce jucători noi ar putea fi selecționați

După exact un sfert de secol, Gică Hagi, 61 de ani, se pregătește să revină pe banca echipei naționale a României. Există voci sceptice privind lucrurile pe care le poate realiza ”Regele”, așa cum există și unele păreri optimiste. Un important conducător din SuperLiga este de părere că fostul antrenor de la Farul poate realiza lucruri mărețe și chiar minuni cu ”tricolorii”.

Naționala României a dezamăgit crunt în meciul de baraj cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada din vara acestui an. Foarte puțini jucători s-au ridicat la un nivel onorabil, iar viitorul nu se anunță deloc unul strălucit. În ciuda acestui aspect, iminenta venire a lui Gică Hagi pe banca tricolorilor reprezintă o rază de speranță în opinia lui Mihai Stoica.

În emisiunea MM la FANATIK, oficialul celor de la FCSB a comentat acest schimb de generații de pe banca primei reprezentative. Stoica, 60 de ani, este optimist și spune că ”Regele” poate aduce acele rezultate visate de mulți. , prin modul în care îi va așeza în teren pe jucătorii naționalei, să schimbe radical lucrurile.

”Gică Hagi poate să facă minuni. Poate să facă minuni pentru că poate să facă jucătorii să interpreteze partitura pe care o dorește el și cred că ar trebui să fie alta cel puțin din punct de vedere a concepției tactice față de ceea ce am jucat în ultima vreme. Eu, în continuare, cred că noi ar trebui să jucăm un alt sistem la națională.

(n.r. un sistem cu 3 fundași?) Nu neapărat. Poate cu construcție între ei. Gică Hagi foarte rar a jucat în 3, dar a dus construcția în 3. Când a luat titlul la Farul, Gică Hagi a jucat în 4-3-1-2. Ideea e că nici asta nu poți să știi de acum pentru că nu poți ști de acum ce jucători ai disponibili în luna iunie, cine joacă, cine nu joacă. Depinde și ce principii ai. Dacă la echipa națională o să vină jucători care au dat randament la echipa națională sau care sunt în formă la echipele de club”, spune Meme.

Meme Stoica: ”La echipa națională trebuie să joace cei mai în formă jucători, indiferent de vârstă”

În opinia lui Mihai Stoica, indiferent de numele selecționerului, tot timpul la prima reprezentativă trebuie să fie aduși și puși în teren cei mai în formă jucători, indiferent că vorbim de tineri sau de veterani. ”La echipa națională trebuie să joace cei mai în formă jucători în momentul respectiv, indiferent de vârstă.

Cel mai sugestiv exemplu pe care cineva îl poate găsi este ultimul meci al Croației. În teren au fost titulari Modric, care pe 9 septembrie face 41 de ani, și Luka Vuskovic, de 19 ani. La croați e vorba și de diferența de vârstă. Sunt 22 de ani diferență de vârstă între doi jucători care au jucat titulari în ultimul meci”.

Ce jucători noi ar putea fi selecționați de Gică Hagi

MM Stoica a mai fost invitat să ofere niște nume de jucători noi care ar putea să ajungă la echipa națională odată cu mandatul lui Gică Hagi. i-a fost extrem de greu să ofere exemple. A spus că Andrei Borza, de la Rapid, s-ar putea plia pe ceea ce înseamnă jocul naționalei.

În privința altor tineri cu prestații remarcabile în acest sezon de SuperLiga, Lorenzo Biliboc (CFR Cluj) și David Matei (U Craiova), Meme și-a exprimat unele rezerve. ”Am spus că nu vine mai nimic din urmă și am spus-o în urmă cu doi ani. Și nu prea vine. Să dea Dumnezeu să mă contrazică”, a afirmat oficialul FCSB.