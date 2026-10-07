Gică Hagi, precum Cristiano Ronaldo în urmă cu 26 de ani! Conflictul cu Victor Pițurcă înainte de EURO 2000

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În anul 2000, Gică Hagi a fost protagonistul unui conflict cu Victor Pițurcă, din cauza primelor pentru calificarea la Campionatul European. Cel care a plătit a fost selecționerul, care a fost demis.

Adrian Păunescu, răspunzător de revenirea lui Gică Hagi la națională

Pe 16 mai 1999, Gică Hagi era invitatul lui Adrian Păunescu la emisiunea „Meciul meciurilor”. La 34 de ani, „Regele” era retras de un an, imediat după Campionatul Mondial din 1998, și nu avea gânduri de revenire la echipa națională. Numai că totul avea să se schimbe în acea seară, într-o emisiune maraton, care a durat 5 ore, de la 23:00 până la 04:00.

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Planul lui Adrian Păunescu a fost, de la început, de a-l readuce pe Hagi la națională. Prima reprezentativă tremura pentru calificarea la EURO 2000 și avea nevoie de o victorie cu Ungaria la București. Așa că : „Reia bătălia, Întoarce-te Hagi, În numele mamei şi-al tatălui tău! Acum tricolorul, roș galben albastru, îţi cere să vii să-l slujeşti”.

Ca răspuns la toată această inițiativă, Hagi a avut mesaj simplu: „N-am cum să joc, n-am cum să mă reîntorc. Nu m-a convocat Piţurcă!”. Numai că Adrian Păunescu s-a gândit și la asta, iar Victor Pițurcă, selecționerul de atunci al României, a anunțat în direct: „Gică, eşti convocat!”. Moment în care căpitanul naționalei nu a mai avut ce să facă și a mărturisit că se întoarce.

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Domnul Adrian Păunescu m-a convins să revin, atingându-mă la coarda sensibilă. M-a luat sentimental, a știut cum să mă ia”, a spus Gică Hagi despre revenirea la națională.

Pe Stadionul Ghencea, România a câștigat meciul cu Ungaria, 2-0, grație golurilor marcate de Adrian Ilie și Dorinel Munteanu, în minutele 2 și 15. Hagi a pictat în cele 45 de minute în care a fost prezent pe teren, fiind înlocuit la pauză din cauza unei accidentări la umăr, și s-a distrat în repetate rânduri cu apărătorii maghiarilor.

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Gică Hagi și Victor Pițurcă s-au certat din cauza primelor

România avea să participe la un nou Campionat European cu Gică Hagi căpitan. Însă, fără Victor Pițurcă selecționer. Cu toate că el a fost antrenorul care a dus întreaga campanie de calificare. „Piți” mai avea în CV și o calificare la EURO U21 din 1998, cu o echipă în care vedetele erau Cosmin Contra, Ionuț Luțu sau Cătălin Munteanu.

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Pițurcă chiar a participat la cantonamentul de pregătire pentru turneul final. A fost schimbat subit cu Emeric Jenei, tehnicianul alături de care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua, în 1986, în calitate de jucător. Motivul pentru care Mircea Sandu l-a demis a fost disputa pe care a avut-o cu Gică Hagi din cauza primelor pentru calificarea la turneul final.

Având în vedere că Hagi a jucat un singur meci în acea campanie, Pițurcă a hotărât să nu-i dea o primă egală cu ceilalți jucători care au acumulat mai multe minute. Fapt ce l-a nemulțumit teribil pe Gică Hagi și din cauza căruia a pornit un conflict cu fostul său coechipier din Ghencea, similar cu când a plecat din cantonament.

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Eu am spus că Gică Hagi nu va primi întreaga sumă și el s-a supărat foarte tare. Când noi câștigam la Porto, Hagi stătea bine mersi în fața televizorului”, a mărturisit Pițurcă despre acest conflict.

Așa că Mircea Sandu a avut de luat o decizie. Președintele FRF a optat să meargă pe mâna celui mai bun fotbalist român din istorie și să-și demită selecționerul care a calificat naționala la EURO. Mai ales că Hagi, adulat de o țară întreagă, l-a anunțat pe șeful fotbalului românesc că nu mai vine la națională dacă „Piți” rămâne selecționer, gând confirmat ulterior de „Rege”: „Am zis că nu mai vin la națională”.

Cu Emeric Jenei pe bancă, România a obținut 4 puncte după 1-1 cu Germania, 0-1 cu Portugalia și 3-2 cu Anglia și s-a calificat în sferturi. În faza eliminatorie, „tricolorii” au fost eliminați de Italia, 0-2, iar Hagi a părăsit terenul mai devreme. Între minutele 54 și 59 a văzut două cartonașe galbene, unul pentru un fault, al doilea pentru protest, și a fost trimis la cabine.