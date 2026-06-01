Gică Hagi pregătește surprize pentru Georgia – România. Defensivă în trei și Florinel Coman vârf! Exclusiv

Naționala României începe campania de pregătire a Ligii Națiunilor din toamnă cu două amicale în luna iunie: la Tbilisi, cu Georgia, pe 2 iunie, și sâmbătă, 6 iunie, în Ghencea, contra Țării Galilor. Gheorghe Hagi pornește în noul mandat cu meciul de pe „Mikheil Meshki” din Tbilisi, amical pentru care România a în capitala Georgiei.

Georgia – România, amicalul în care Gică Hagi testează sistemul cu trei fundași centrali: Drăgușin, Ghiță și Coubiș!

Hagi a convocat 32 de jucători pentru acțiunea din iunie a naționalei. Au rămas la București 9 tricolori, în principal cei convocați de la Dinamo și FCSB, care vineri seara au Aceștia vor juca împotriva galezilor.

Naționala României a ajuns la Tbilisi luni, 1 iunie, imediat după prânz și s-a cazat la „Radison Blu Iveria”. Pe seară, la ora 19:30, ora locală, Gică Hagi a condus antrenamentul oficial dinaintea amicalului cu trupa lui Willy Sagnol. Francezul, din 2021 selecționer al Georgiei, a vorbit laudativ despre Hagi la conferința de presă, folosind în câteva rânduri cuvântul „legendă”.

Dar ceea ce interesează în mod deosebit microbistul român înaintea acestui prim meci din noul mandat de selecționer al lui Gică Hagi este cum va arăta echipa pe care acesta o va trimite marți seara în teren. Hagi pregătește într-adevăr câteva surprize, dar nu a lăsat să se întrevadă nimic în cele 15 minute accesibile presei la antrenamentul oficial.

Din informațiile FANATIK, România va începe, cel mai probabil, într-un sistem cu trei fundași centrali. Iar aceșta vor fi Drăgușin în dreapta, Ghiță în centru și în stânga. Ar fi prima titularizare la națională pentru Andrei Coubiș, unul dintre boom-urile anului 2026, el fiind debutat de regretatul Mircea Lucescu, la meciul cu Slovacia, de la Bratislava.

Șansă mare pentru Florinel Coman: este una dintre armele ofensive preferate ale lui Gică Hagi

O altă surpriză așteptată din partea lui Gică Hagi pentru meciul de aici, din Georgia, este folosirea din primul minut a lui , pe postul de vârf, el fiind una dintre armele ofensive preferate ale selecționerului. Chiar dacă Coman nu a jucat prea mult la club în ultimul timp, Hagi are mare încredere în jucătorul pe care l-a vândut la FCSB cu 3 milioane de euro în 2017.

Hagi a adus la Tbilisi 23 de jucători și ar dori să-i vadă pe cât mai mulți. Protocolul amicalelor prevede un număr maxim de 8 schimbări, dar se poate ajunge și la varianta ca cele două echipe să se înțeleagă și să se facă mai multe modificări. În aceste condiții, cu siguranță convocați nu va juca deloc în Georgia, dar sigur va prinde minute acasă, cu Țara Galilor.