Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gică Hagi, pregătit să revină în antrenorat: “O să mă vedeţi la firul ierbii! Iubesc fotbalul”

Gică Hagi a dezvăluit când va reveni în antrenorat. Ce spune „Regele” fotbalului românesc despre barajul de calificare la Campionatul Mondial dintre Turcia și România.
Iulian Stoica
21.11.2025 | 11:34
Gica Hagi pregatit sa revina in antrenorat O sa ma vedeti la firul ierbii Iubesc fotbalul
EXCLUSIV FANATIK
Gică Hagi a anunțat când va reveni în antrenorat. Sursă foto: Colaj Fanatik
Gică Hagi e fără angajament din vara acestui an, de când i-a lăsat locul pe banca tehnică a Farului Constanța lui Ianis Zicu. Ce spune „Regele” despre revenirea sa pe postul de antrenor principal.

Gică Hagi solicită încredere pentru echipa națională

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gică Hagi a transmis că iubitorii fotbalului din România trebuie să fie alături de echipa națională în barajul cu Turcia. Antrenorul a amintit de faptul că suporterii turci sunt fanatici și vor pune o presiune uriașă.

„Trebuie să avem 100% încredere în băieți. Aici nu trebuie să comentăm prea mult. Trebuie să avem încredere, convingere și curaj. În ultima treime de teren, acolo în jumătatea adversă, trebuie să ai mult curaj, acolo trebuie să riști. Trebuie să ai jucători care pot să facă lucrul acesta.

Sperăm ca echipa României să ajungă în condițiile cele mai bune acolo, să fie inspirată. Chiar e nevoie, nu o să fie ușor! O să fie un meci foarte greu împotriva publicului! Am fost la meciul cu Liverpool și știu ce poate să creeze publicul din Turcia. Suporterii vor crea o ambianță foarte grea. Totuși, trebuie să facem față”, a declarat Gică Hagi.

Ce spune Gică Hagi despre Mircea Lucescu

În continuare, Gică Hagi a recunoscut că declarațiile lui Mircea Lucescu de la FANATIK SUPERLIGA trebuie ascultate. Tehnicianul speră că România se va autodepăși și că toți jucătorii vor da tot pentru a obține o victorie cu Turcia.

„A vorbit Lucescu despre acest meci… Când vorbește Lucescu, noi restul, trebuie să ascultăm! E obligatoriu să ne calificăm! O finală, iar finalele nu se joacă, ci se câștigă. Trebuie să mergem acolo cu spiritul de învingători.

Trebuie să avem unitate, toată lumea împinge într-o direcție. Mergem acolo, ne luptăm, dăm tot ce avem mai bun și poate ne autodepășim. Dăm tot! Atunci, clar că se pot întâmpla multe. Nu trebuie să faci greșeli acolo, e un meci foarte important. Nu are rost să vorbim și de un posibil meci cu Slovacia sau Kosovo”, a mai spus Gică Hagi.

Când va reveni Gică Hagi în antrenorat

În încheiere, Gică Hagi a spus că este pregătit să revină în antrenorat. Acționarul Farului nu a transmis o dată clară, însă a mărturisit că tehnicienii trebuie să fie gata în orice moment.

„(n.r. – Când te apuci iar de antrenorat?) Eu am anunțat că am nevoie de o pauză, să vin și să văd fotbalul și din tribună, de la televizor, să văd cum se vede, să-mi fac analize, să-mi pun la punct anumite lucruri la Farul și la academie, în special la academie.

După aceea, e timp, am timp, de viitorul meu. Mă simt bine și va veni pofta, pe zi ce trece, din ce în ce mai mult. Cu siguranță că, la un moment dat, o să mă vedeți revenit în antrenorat. Sunt de atâția ani în meserie și am spus că îmi place un lucru, anume partea tehnică și o să mă vedeți, acolo jos, la firul ierbii, întotdeauna!

(n.r. – Anul acesta?) În fotbal nu se știe niciodată nimic! Nu știm ce va fi nici măcar mâine. Fotbalul este o necunoscută, eu știu că trebuie să fii pregătit și în somn. Sunt lângă fotbal, iubesc fotbalul și vom vedea ce va fi”, a conchis Gică Hagi.

Gică Hagi, intervenție în forță după ce România a aflat că va juca cu Turcia la baraj

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
