Gică Hagi, prima reacție după anunțul momentului în fotbalul românesc: „Am făcut un pas firesc”. Exclusiv

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate încă din 11 februarie că Gheorghe Hagi este favorit să preia funcția de selecționer al României după încheierea mandatului lui Mircea Lucescu, . Informația oferită de site-ul nostru s-a confirmat, iar Gică Popescu a preluat pachetul majoritar de acțiuni la clubul de la malul mării. „Regele” a oferit o primă reacție pentru FANATIK după această decizie.

Gică Hagi, prima reacție după anunțul momentului în fotbalul românesc

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a oferit prima reacție a lui . „Regele” a spus pentru FANATIK faptul că a făcut un pas firesc, iar în viitorul apropiat va reveni în prim-planul fotbalului românesc.

„A vorbit producătorul emisiunii cu Gică Hagi vizavi de anunțul cedării pachetului majoritar al Farului către Gică Popescu. A zis Gică Hagi: ‘Spune-i lui Horia că nu vreau să comentez mai mult, am dat un comunicat de presă. Am făcut un pas firesc. Am făcut, de fapt, ce am promis la ultima conferință. Acum e rândul lui Popescu să vorbească! Eu am ales să fac un pas înapoi, dar în mod sigur voi reveni în prim-plan’.

Acesta a fost mesajul lui Gică Hagi. Spune că momentan vrea să stea în planul doi și că acum e rândul lui Gică Popescu”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Gică Hagi nu mai e acționar majoritar la Farul Constanța

Farul Constanța a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, faptul că pachetul majoritar de acțiuni a fost preluat de Gică Popescu. În urma acestei decizii, Popescu va avea 70% din acțiuni, iar Gică Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica dețin, în mod egal, câte 10% din club.

„Clubul Farul Constanța anunță preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către Gheorghe Popescu, în urma unei decizii asumate și dorite de Gheorghe Hagi. Această schimbare vine firesc, după ce Gheorghe Hagi a spus deschis, de multe ori, că își dorește să renunțe la pachetul majoritar pentru a reveni, cu toată energia, la ceea ce iubește cel mai mult: antrenoratul.

După anii de excepție petrecuți la cârma echipei noastre, cu performanțe istorice, emoții și momente memorabile, Gheorghe Hagi face un pas în spate din zona decizională pentru a se concentra din nou 100% la munca din teren și pentru a accepta și alte provocări din lumea sportului pe care îl iubește de o viață.

În noua structură a acționariatului, Gheorghe Popescu va deține 70% din club, în timp ce Gheorghe Hagi, Rivaldo și Ciprian Marica își impart în mod egal restul de acțiuni. Gheorghe Hagi rămâne acționar al clubului cu 10%, un gest firesc pentru fondatorul și simbolul acestui proiect. Astfel, clubul urmează un drum al continuității, al echilibrului și al performanței, într-o formulă care îmbină experiența managerială, pasiunea pentru fotbal și o viziune pe termen lung centrată pe dezvoltare, rezultate și respect pentru toți membrii comunității Farului”, s-a arătat în .

Gică Hagi, viitorul selecționer al României?

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Marius Mitran a subliniat că decizia luată de Gheorghe Hagi reprezintă primul pas către instalarea sa în funcția de selecționer al României. „Regele” nu mai este împiedicat de către acțiunile de la Farul pentru a prelua echipa națională de la Mircea Lucescu.

„Acum sunt doi căpitani ai Barcelonei, Rivaldo și cu Gică Popescu. Este mutarea anticipată de noi. Faptul că Gică Hagi se eliberează de povara asta, financiară în primul rând, pentru că era un efort de manager acolo, nu că-i lasă deschis drumul în antrenorat, să spunem direct, este primul pas înaintea numirii lui ca selecționer.

Asta i s-a reproșat, că nu poate fi selecționer atâta timp cât este implicat la Farul. El rămâne acolo fără doar și poate, numai că a pus pe hârtie o situație administrativă. Cred că deciziile majore de la Farul vor fi luate tot de el. Și marii sponsori care vor veni sau sunt acolo, sunt legați tot de el”, a declarat Marius Mitran.