Sport

Gică Hagi, prima reacţie după Georgia – România 1-1: „Jucătorii să aibă personalitate!”. Mesaj special pentru Florinel Coman

Gică Hagi a declarat la finalul meciului Georgia - România 1-1, că meciul a fost cu momente bune şi cu greşeli pentru jucătorii naţionalei. "Regele" a avut un mesaj pentru Florinel Coman, spunând că trebuie să joace din sezonul viitor.
Cristi Coste, Razvan Nicolae
02.06.2026 | 22:24
Gica Hagi prima reactie dupa Georgia Romania 11 Jucatorii sa aiba personalitate Mesaj special pentru Florinel Coman
CORESPONDENȚĂ DIN GEORGIA
Gică Hagi, prima reacţie după Georgia - România 1-1: "Am luptat, am făcut şi greşeli! Jucătorii să aibă personalitate: "Mesaj special pentru Florinel Coman: "Încercăm să îl aducem pe drumul cel bun"
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Georgia şi România au remizat, scor 1-1, într-un meci amical disputat la Tbilisi. Au marcat Kvilitaia şi Louis Munteanu. Gheorghe Hagi a revenit după 25 de ani pe banca naţionalei „tricolore”,  într-un meci în care a rulat mulţi jucători, pe care noul selecţioner a vrut să îi vadă cât mai bine.

Gică Hagi, mesaj pentru Florinel Coman: „Încercăm să îl aducem pe drumul cel bun”

La finalul confruntării, Gheorghe Hagi a declarat că meciul a fost unul bun, fiind mulţumit de atitudinea arătată de jucătorii săi, care chiar dacă au mai greşit, au arătat personalitate. „Regele” a avut un mesaj special pentru unul dintre „copii săi”, Florinel Coman:

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„E primul meci, stiţi cum e, voiam să facem mai multe. Dar îi înţeleg, ei mă înţeleg pe mine. Am luptat, am făcut şi greşeli. Cei care au venit la echipa naţională trebuie să se comporte ca atare, să aibă personalitate. Tot ce fac în viaţă, fac pentru ei, noi îi sprijinim şi încercăm să îi aducem pe drumul cel bun (n.r. despre Coman). Sper să joace din sezonul viitor”, a spus Hagi la Antena 1.

Ce strategie are „Regele” pentru meciul cu Ţara Galilor: „Lucrăm cu jucătorii care au rămas acasă şi cei care au jucat mai puţin”

Ultimul meci test pentru Gheorghe Hagi înaintea Ligii Naţiunilor va fi pe data de 6 iunie, împotriva Ţării Galilor. Selecţionerul a declarat că se va baza pe jucătorii care au rămas la Bucureşti să se pregătească şi pe cei care au evoluat mai puţin sau deloc în meciul de la Tbilisi:

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„Ţara Galilor este o echipă agresivă, trebuie să lucrăm cu jucătorii care au rămas acasă, şi cu cei care au jucat mai puţin aici. I-am felicitat în vestiar, sunt jucători la final de sezon, au arătat curaj şi vreau să remarc lucrurile bune mai mult decât cele care nu au fost bune”, a spus Gheorghe Hagi.

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Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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