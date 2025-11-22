Gică Hagi, primit cu ostilitate în Turcia când a semnat cu Galata: „L-a adus Giovanni pe elefantul ăsta!”. Cum a ajuns idol la Istanbul: „Săreau toţi să îi pupe mâna”

ADVERTISEMENT

Gheorghe Hagi (60 de ani) este, probabil, cel mai important fotbalist din istoria lui Galatasaray. Giovanni Becali a povestit în cea mai recentă ediție a podcastului „Giovanni Show” cum s-a făcut transferul „Regeleui” la Istanbul și cum a devenit idol printre otomani.

Povestea transferului lui Gică Hagi la Galatasaray. Dezvăluirile făcute de Giovanni Becali

Gică Hagi a ajuns la Galatasaray în vara lui 1996, atunci când turcii au plătit 3.750.000 de euro pentru transferul său de la Barcelona. La gruparea „Cim Bom”, fostul mare jucător român a jucat 5 ani și a scris istorie.

„Când eu l-am dus pe Hagi la aeroport au venit 500 de suporteri. Nu puteai să ieși de acolo. Cum fac turcii la orice transfer. Numai ca unii ziariști de acolo: ‘Domn’e, ce elefant! Ce elefant ne-a adus Giovanni aici. 31 de ani, moșul ăsta…’ Fatih Termin nu că l-a vrut. L-a adorat. Era dipserat după el. A zis ‘Diferența asta o plătesc eu’.

A zis ‘Bă, mă cunoști?’ ‘Da, te cunosc’. ‘Te-am văzut la TV. Ai luat trei bătăi’. Era la naționala Turciei. ‘Cum am luat și noi. Și îl vrei și pe Hagi acum’.

‘Nu că îl vreau. Îl idolatrizez’. Mie mi-a zis, nu lui direct. ‘Care e diferența?’ ‘Păi 500.000’. ‘În fiecare 1 august vii aici la mine din birou și iei geanta’. În 4 ani am luat geanta în fiecare an. Mereu mi-a dat banii.

Când a început gol Hagi, gol Galata. Bă, îți dau cuvântul meu, după două luni, nici de Maradona la Napoli nu s-a scris cum s-a scris de Hagi la Istanbul. Și cum îi criticau ceilalți ziariști pe cei care îl făceau elefant. Varză i-au făcut”, a declarat Ioan Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

Ce a câștigat Gică Hagi la Galatasaray

În cei 5 ani petrecuți la Istanbul, El și-a trecut în palmares 4 titluri de campion, 2 Cupa Turciei, 2 Supercupa Turciei, 1 Cupa UEFA și 1 Supercupa Europei.

„Momentul pe care nu l-am văzut niciodată în Turcia a fost când au câștigat Cupa UEFA. Așa ceva nu o să se mai întâmple în Turcia niciodată, nici măcar la alegerea președintelui. Au fost milioane de oameni pe străzi. Din 20 de milioane de oameni câți are Istanbul, 12 milioane erau pe străzi. Nu mai conta, Galata, Fener. Nu a mai contat pentru cupa aia. Gelozia rămâne, dar ei reprezentau Turcia.

(n.r. – E adevărat că lui Hagi îi pupau mâinile?) Vai de capul meu. Păi Hagi trăgea mâna. Veneau nu numai copii, oameni, după meci. Hagi nici nu trebuia să se mai spele.

Milioane de pupături. În 4 ani a avut milioane de pupături Gică. Pe cuvântul meu de onoare. Cred că a făcut cei mai frumoși 4 ani din cariera lui. Nici la Barcelona, nici la Real, nici la Steaua, nici la Sportul”, a adăugat celebrul agent de jucători.

Victor Osimhen amenință „tronul” lui Gică Hagi

Giovanni a făcut o comparație între Gică Hagi și . Nigerianul venit de la Napoli i-a costat 75.000.000 de euro pe turci. În 53 de meciuri, atacantul are deja 46 de goluri marcate și 8 pase decisive.

„(n.r. – Mai mare Gică decât Osimhen) Nu știu. E și musulman de-al lor. Sunt 30 de ani diferență. E important, jucător important,dar nu poate să aibă carisma lui Hagi niciodată”, a conchis Giovanni Becali.