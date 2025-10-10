Gică Hagi, propus la Real Madrid al Asiei! Răspunsul arabilor nu a întârziat! Ce i-au transmis

Giovanni Becali a vorbit despre momentul în care se află antrenorul Gică Hagi, cel care a cedat

Gică Hagi, propus la Al Hilal de Giovanni Becali, chiar înainte de aducerea lui Simone Inzaghi, de la Inter Milano. De ce a picat totul

Fostul impresar, care are în continuare conexiuni puternice în toată lumea fotbalului, și pe care îl leagă o prietenie cu Gică Hagi, a dezvăluit că a încercat să-i găsească acestuia o echipă și a vorbit acolo chiar cu cei de la Al Hilal, formație considerată a fi printre cele mai importante. Giovanni Becali spune că lipsa de echipe importante din CV-ul „regelui” a contat în decizia pe care au luat-o „șeicii”, care l-au preferat, în cele din urmă, pe Simone Inzaghi, fost antrenor la Inter până în vară, cu care a și jucat finala Champions League.

„Anii trec, dar eu spun că de bine, de rău, trăiește o viață atât de liniștită acum. Intră în fibrilații acum când joacă Farul. Nu i-a venit niciun proiect, da. Că dacă vine o echipă și spune că-l vrea un an, nu știu dacă merge Gică. Să fie cu o formație serioasă, cu un patron serios. Eu dacă aș avea ocazie să găsesc ceva, cu cel mai mare drag. Am și vorbit în Arabia Saudită, exact înainte să fie adus Simone Inzaghi acolo.

Și mi-a spus o persoană importantă din Arabia Saudită că Hagi e un nume excepțional, dar nu a antrenat echipe importante. Are un handicap după ce a plecat de la Galatasaray. Okan Buruk, care e antrenor acum, îi pupa mâna lui Gică. Cred că trebuia să rămână la Galatasaray, a avut și el niște puncte de vedere, așa a fost”, a dezvăluit Giovanni Becali la emisiunea GIOVANNI SHOW.

Cariera lui Gică Hagi. De la selecționer al României la antrenor al echipei Steaua sau la Galatasaray

Gică Hagi este o legendă absolută a fotbalului mondial din punct de vedere al carierei de jucător, însă românul nu a avut același succes și ca antrenor. Acesta a avut prima aventură pe banca tehnică chiar la echipa națională, cu care a pierdut, însă, barajul cu Slovenia, și nu a reușit calificarea la Cupa Mondială din 2002. A urmat un periplu în Turcia, la Bursaspor, după care a trecut la formația unde a scris istorie ca jucător, Galatasaray.

La trupa Cim-Bom-Bom avea să revină și pentru un al doilea mandat, însă nu înainte de a trece și prin SuperLiga României, la Poli Timișoara și Steaua București. Din 2014, Gică Hagi a pregătit-o pe Viitorul Constanța, actuala Farul, cu o pauză, în 2020, iar acum, în 2025, a decis să se îndepărteze din nou de echipă și să lase locul altcuiva.

Al Hilal, echipa comparată cu Real Madrid în Asia. Ce vedete are Simone Inzaghi în lot

Fotbalul din Arabia Saudită a cunoscut, în ultimii ani, o explozie din punct de vedere valoric și al investițiilor. Transferul lui Cristiano Ronaldo, la Al-Nassr, a dat tonul mutărilor spectaculoase, iar lusitanul trebuie să se lupte pentru trofee cu Al Hilal, echipă considerată ‘Real Madridul Asiei’ datorită numărului mare de cupe câștigate. În acest moment, pe banca tehnică a lui Al Hilal se află Simone Inzaghi, iar în lot sunt nume foarte importante, care au făcut performanțe în fotbalul european, precum Sergej Milinkovic Savic, Joao Cancelo, Theo Hernandez, Darwin Nunez sau Ruben Neves.

În general, fotbalul din Arabia Saudită e plin de vedete, nu numai la Al-Nassr și Al Hilal. Mai sunt și alte formații care au jucători cu cariere deloc de neglijat în spate. Karim Benzema, N’Golo Kante, Riyad Mahrez, Moussa Diaby sau Fabinho se luptă și ei pentru trofee cu Cristiano Ronaldo.

