„Nu suntem noi cei mai buni!”. Cele mai tari declarații ale lui Gică Hagi înainte de debutul în Nations League: „Dacă nu aveam încredere, nu veneam la națională!”

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Gheorghe Hagi, selecționerul echipei naționale de seniori a României, a susținut miercuri, 16 septembrie, o conferință de presă premergătoare meciurilor pe care „tricolorii” le vor disputa în Nations League. Antrenorul a vorbit despre mai multe subiecte de interes.

Hagi pregătește primele decizii importante la națională! Anunț despre lot: „Îmi pare rău”

într-o grupă complicată din Liga B, alături de Suedia, Polonia și Bosnia și Herțegovina. Competiția va marca și începutul oficial al mandatului lui Gheorghe Hagi pe banca primei reprezentative. „Tricolorii” debutează pe 25 septembrie, în deplasare cu Suedia. Trei zile mai târziu urmează duelul cu Bosnia și Herțegovina, pe Arena Națională, partidă care se va disputa fără spectatori.

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România va disputa patru meciuri în numai 11 zile. După duelurile cu Suedia și Bosnia, echipa lui Hagi va merge la Varșovia pentru partida cu Polonia, programată pe 2 octombrie. Prima fereastră se va încheia pe 5 octombrie, cu România – Suedia, la București. Hagi a anunțat inițial un lot extins de 48 de jucători, din care va alege lotul final pentru primele sale meciuri oficiale ca selecționer.

Gică Hagi anunță schimbarea de mentalitate la națională! „Să dominăm și să controlăm”

Selecționerul a susținut o conferință de presă înaintea debutului în Nations League. Antrenorul a declarat că lista finală a jucătorilor pe care se va baza va fi anunțată vineri. Tehnicianul a spus câteva cuvinte și despre situația fotbaliștilor de bază care au prins puține minute în acest start de sezon.

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„Venim după vacanță, începem treaba și, când vorbim de națională, vine și presiunea. De ce? Vrem să câștigăm și să devenim mai buni. Lucrăm la mentalitatea de a deveni cei mai buni. În Liga Națiunilor, echipele sunt foarte bune. Nivelul e foarte bun și trebuie să fim la cel mai înalt nivel. Și să facem ambele faze de la bine în sus. Sper ca jucătorii să înțeleagă și să-i facem să performeze. Liniște vom avea dacă vom avea succes. Spre asta vrem să mergem. Sunt foarte încrezător. Am încredere mare în potențialul echipei. Sper să facem meciuri foarte bune. Trebuie să ne adaptăm la acest program.

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E un lucru bun, din punctul meu de vedere. Sunt un număr mare de zile în care vom sta împreună și ne vom cunoaște foarte bine. Vom încerca să câștigăm toate meciurile, chiar dacă întâlnim echipe foarte bune. Trebuie să avem o mentalitate bună. Nu va fi ușor. Dar trebuie să încercăm să ne impunem și să dictăm ritmul. Vrem să creștem de la meci la meci și să ajungem la un moment în care să dominăm și să controlăm ritmul și intensitatea jocului. E un proces de durată. Sper să progresăm de la meci la meci.

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Stagiul din mai-iunie a fost foarte bun. Lucrurile au mers bine. Acum încep meciurile oficiale și sper să arătăm bine. Nu sunt aici să mă plâng. Avem timp, avem jucători. Am dat o listă mare de jucători. Toți suntem împreună, tragem într-o singură direcție. Mai avem două zile să ne gândim. Cam 95% știm jucătorii pe care vom conta. Cine nu va veni… Îmi pare rău. Cu siguranță sunt printre cei mai buni din România, dar pentru acest stagiu vom merge cu cei care credem că ne pot face fericiți”, a precizat Gică Hagi.

Ce spune Gică Hagi despre situația lui Tavi Popescu

Gică Hagi a fost întrebat, în cadrul conferinței de presă, și despre situația complicată prin care trece Octavian Popescu. Selecționerul nu a dorit însă să intre în detalii. Antrenorul a explicat că, în acest moment, atenția sa este îndreptată exclusiv către cei 48 de jucători incluși pe lista preliminară pentru meciurile din Nations League.

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„Sunt foarte mulți jucători în afara listei. Fiecare poate să considere cât de talentat este. Eu, momentan, trebuie să mă gândesc la jucătorii de pe listă. Am încredere în ei. Talentul e una, valoarea e alta. Vedem ce continuitate are. Sunt mai multe lucruri despre care trebuie să vorbim. Avea un potențial enorm. Nu sunt eu în măsură să spun cât a fructificat el”, a mai spus selecționerul.

Pe cine se bazează Gică Hagi în Nations League. Ce spune despre Dennis Man

Gică Hagi a vorbit și despre situația complicată prin care trec mai mulți jucători români considerați oameni de bază ai echipei naționale. Dennis Man, Valentin Mihăilă și Daniel Bîrligea sunt printre fotbaliștii care au prins puține minute la echipele de club în ultima perioadă. Selecționerul a recunoscut că situația nu este una ideală, însă a subliniat că are încredere totală în jucătorii cu experiență internațională și că va evalua forma acestora după ce vor ajunge la lot.

„O să vedeți vineri lotul. Din tot ce am făcut, lucrul cel mai important pentru mine este să-i avem aproape pe jucătorii cu experiență internațională. Jucăm meciuri foarte mari. Sunt meciuri cu echipe foarte bune. Cât va putea jucătorul să dea vom evalua când va fi cu noi. Noi avem încredere totală în jucătorii pe care îi convocăm. Îi aducem ca să ne ajute să câștigăm. Toată lumea o să fie fericită dacă vom câștiga.

Chiar dacă jucătorii trec printr-un moment dificil, nu este din cauza noastră. Nu vreau să vorbesc eu despre ce pățesc ei la club. Pentru noi sunt jucători importanți. Sunt jucători de mare experiență, care au făcut România fericită. Eu contez pe ei 100%”, a adăugat „regele”.

România – Bosnia se joacă fără spectatori! „O să ne lipsească 200%”

Selecționerul a vorbit pe scurt și despre partida cu Bosnia și Herțegovina, care se va disputa pe Arena Națională fără spectatori. România va juca meciul cu porțile închise din cauza unei sancțiuni dictate de UEFA, în urma incidentelor și comportamentului suporterilor de la partida cu Cipru, disputată în preliminariile Campionatului Mondial.

„Eu nu fac reconstrucție, nu am pomenit niciodată de așa ceva. E vorba despre o mentalitate. Înaintea mea s-au făcut lucruri foarte bune, le știm, le-am arătat. Este a doua oară când sunt cu ei și încercăm să aducem și noi câteva lucruri. Nu vrem să reconstruim, ci să construim. Doar o mentalitate de învingător. Se construiește în timp, așa cum a avut generația noastră. Cam asta e direcția, chiar dacă nu am 10 ani. Eu vreau cât mai repede și știți că îmi place. Nu vă puteți duce în altă direcție, chiar îmi place să câștig. Sunt un tip care transmite asta și simt că suntem buni și putem face rezultate. (n.r. – despre lipsa suporterilor cu Bosnia) Nu, nu e o problemă. Ce să facem? Era bine să fie acolo, dar ne adaptăm. Asta am învățat de la nea Mircea. O să ne lipsească 200%”, de părere Gică Hagi.

De ce a preluat Gică Hagi naționala României. Răspunsul selecționerului

Gică Hagi este convins că actuala generație are suficientă calitate pentru a obține rezultate importante. Selecționerul consideră că participarea României la Campionatul European reprezintă o dovadă a potențialului existent. Tocmai din acest motiv a acceptat propunerea FRF de a prelua echipa națională. Hagi crede că există deja o bază solidă și că poate construi pe fundația lăsată de precedenții selecționeri.

„E un val de negativism. 100% putem. Avem niște lipsuri, nu suntem noi cei mai buni, dar putem să devenim. Optimismul, încrederea, curajul trebuie să fie în noi. Jucătorii trebuie să simtă acest lucru. Sunt jucători care au făcut un Campionat European extraordinar, un European de tineret nemaipomenit. Baza există. Noi trebuie să construim pe optimism și să facem un fotbal foarte bun. Dacă nu aveam încredere, nu veneam. Am venit pentru că sunt convins că putem face o treabă foarte bună”, a mai spus Gică Hagi la conferința de presă.