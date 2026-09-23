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Gheorghe Hagi este în faţa primelor meciuri oficiale ca selecţioner al României. pentru cele patru meciuri din Liga Naţiunilor, dar selecţia este .

Marcel Puşcaş l-a criticat pe Gică Hagi: „28 dintre cei 33 nu respectă criteriile selecţionerului”

Marcel Puşcaş l-a criticat pe Gică Hagi pentru selecţie, spunând că 28 dintre cei 33 de jucători convocaţi nu respectă criteriile pe care selecţionerul le-a enunţat la prima conferinţă de presă: forma sportivă, experienţa şi omogenitatea:

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„E greu să te adaptezi când joacă doar cinci fotbalişti români titulari. Bîrligea, de exemplu, a mers la Frosinone şi este vârful trei. N-a jucat. Olaru nu joacă. Vreo doi-trei în China. Ianis nu joacă, Mihăilă nu joacă.

Hagi a enunţat, în optimismul lui, cele trei mari criterii care stau la baza selecţiei: forma sportivă, experienţa şi omogenitatea. Şi dacă iau din cei 33 de jucători, o să vedeţi că 28 dintre cei 33 nu respectă criteriile selecţionerului.

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Care formă sportivă la Mihăilă? Mulţi nu joacă. Pe mulţi nu putea să îi urmărească pentru că erau pe bancă. Nu există decât la vreo 4-5-6 dintre ei forma sportivă. Experienţa internaţională: Eissat, Coubiş, Cîrjan…”, a spus Puşcaş la FANATIK SUPERLIGA.

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Liga Naţiunilor, competiţie experimentală? „Pentru echipele mari nici nu contează”

Marcel Puşcaş spune că Ianis Stoica nu ar fi trebuit să lipsească din lotul României şi spune că Liga Naţiunilor nu ar trebui să fie decât o competiţie prin care Gheorghe Hagi să clădească o echipă competitivă:

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„Când tu eşti fotbalist în vizorul selecţionerului şi joci bine la echipa ta, mică, ce-i drept, Estrella Amadora, să vezi că dai goluri, că de două-trei luni eşti pe val şi tu convoci rezerve de pe la Eyupsor, Alanyaspor, înseamnă că nu mai vii la echipa naţională. Aşa cum a făcut-o Radu Ştefan.

Această Ligă a Naţiunilor este fostul intertoto, făcător de bani. Pentru echipele mari, nici nu contează această competiţie. Pentru noi este importantă. Nu ar trebui să fie. Ar trebui ca Gică Hagi să facă o echipă pentru acele preliminarii. Nu poţi să nu pierzi când faci experimente” , a spus Puşcaş.