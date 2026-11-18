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Cu un Daniel Bîrligea în mare formă, România a arătat, în prima parte a meciului de la Zenica, contra Bosniei, o altă față în comparație cu meciurile anterioare. Vârful din Serie A a fost cel care a tras după el linia de atac și a oferit încredere. Gică Hagi (61 de ani) l-a scos însă de pe teren în momentul în care „tricolorii” aveau nevoie să rămână periculoși și să caute golul victoriei. Un fost selecționer nu a înțeles această înlocuire a celui care era, pentru România, „un punct de sprijin”.

Daniel Bîrligea, lăudat de selecționerul care a scris istorie la EURO 2024: „Jucător care îți mută centrul de greutate. E incisiv, e vertical, e combativ, agresiv”

România a încheiat așa cum a început grupa sa de Liga Națiunilor, mai exact cu un eșec. „Tricolorii” lui Gică Hagi (61 de ani) au pierdut la Zenica cu Bosnia & Herțegovina, scor 1-2. A fost un meci în care românii au început bine și au marcat după doar 6 minute, în urma unei combinații marcă înregistrată Man – Bîrligea. De această data, jucătorul lui PSV i-a întors serviciul vârfului de la Frosinone, care a marcat cu un șut puternic. Fericirea nu a durat nici măcar până la pauză. Greșeala lui Rațiu din finalul primei reprize și golul de generic al lui Bajraktarevic (minutul 82) au schimbat soarta jocului. După acest eșec, „tricolorii” au încheiat grupa de Liga Națiunilor pe ultimul loc, cu o victorie și cinci înfrângeri.

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La fel ca în meciul cu Polonia de la București, . La Zenica, acesta nu numai că a marcat, dar a avut și câteva incursiuni și ocazii care ne dădeau speranțe că putem învinge. În minutul 64, la scorul de 1-1, Gică Hagi surprinde pe toată lumea și îl schimbă pe atacantul din Serie A cu Florinel Coman (28 de ani). Din acel moment, România aproape că nu a mai contat deloc în atac.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Edward Iordănescu (48 de ani) a enumerat calitățile vârfului de la Frosinone. Fostul selecționer a punctat faptul că acest jucător era extrem de important pentru jocul nostru, nu doar ofensiv, ci și defensiv. „Bîrligea e jucător care îți mută centrul de greutate efectiv. E incisiv, e vertical, e combativ, agresiv. Câștigă duelurile, are și execuții de atacant.

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Mi se pare că marchează și din unghiuri imposibile uneori și cu șansă, ceea ce până la urmă definește un atacant de clasă. A fost extrem de important în economia jocului, și defensiv, și ofensiv. Defensiv pentru că a dat tonul la agresivitate și a pus presiune. A dus după el linia a doua, jucătorii care au reușit să pună presiune pe construcția, pe inițierea construcției bosniace, ceea ce i-a pus în dificultate. Bîrligea te ajută foarte mult și din punct de vedere ofensiv pentru că îți dă consistență. Joacă și cu spatele la poartă bine”, explică Edi.

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Edi Iordănescu, critici indirecte pentru Gică Hagi pentru înlocuirea lui Bîrligea: „Era jucătorul care transmitea un mesaj. Era un punct de sprijin”

, atunci când îl scoate de pe teren pe Bîrligea și preferă să forțeze pe atac cu Florinel Coman. Edi Iordănescu apreciază faptul că, fără vârful din Serie A, România a pierdut mult din capacitatea sa de a arăta că poate să emită pretenții la victorie. Fostul selecționer notează că „tricolorii” și-au pierdut un punct de sprijin și centrul de greutate după ce Bîrligea a ieșit de pe teren.

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„Bîrligea era jucătorul care transmitea și un mesaj către adversar. Rivalii știau că atacantul, în orice moment, poate să fie periculos și poate să creeze pericol individual sau în raport cu încă unu-doi jucători, cum a fost la faza golului. (….) Adică ești și tu (n.r. Bosnia) mai preventiv, mai atent preventiv. În același timp, nu te mai arunci cu toate liniile. Noi parcă în ultimele 30 de minute, efectiv nu mai reușeam să ieșim controlat din presiunea adversarului.

Centrul de greutate l-am pierdut total (n.r. după ieșirea lui Bîrligea). Asta înseamnă să ai și niște puncte de sprijin, măcar unul care să poată să-ți mai țină de minge sau chiar să plece imediat în profunzime. Uitați-vă la faza golului. Este de fapt o minge degajată în spatele liniei adversarului, iar imediat Denis Man și cu Bîrligea se activează și finalizează cu gol. Și au mai avut încă două-trei situații relativ identice”, spune Iordănescu Jr.

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