Gică Hagi, răspuns clar pentru suporterii supărați ai Farului: ”Trebuie să vindem jucători pentru a plăti salariile”

Nemulțumiți că fotbaliștii importanți au fost cedați rivalelor și așa s-a ajuns într-o criză sportivă, ultrașii constănțeni au afișat un și, implicit, a ”Regelui”.

Gică Hagi, mesaj ferm pentru suporterii Farului

În replică la acuzele venite din partea suporterilor, Gică Hagi a ținut să precizeze că Farul este nevoită să vândă jucători pentru a echilibra balanța financiară și a putea plăti salariile tuturor angajaților la timp.

ADVERTISEMENT

”Trebuie să vindem jucători pentru a plăti salariile. Avem 160 de angajați, 160 de angajați care trebuie plătiți. Trebuie să fim conștienți cu toții că trebuie să vindem. Ne facem că nu știm că Farul are deficit de buget mare.

Nu e că am avut 10-15 oferte pe jucători și am ales una nu știu care. A fost o singură ofertă și nu de bani foarte mulți”, a declarat Hagi, într-o conferință de presă susținută înaintea meciului cu Petrolul, din etapa a 9-a din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Hagi e sigur că Farul se va descurca și mai departe

Tot scandalul a pornit după ce ”marinarii” l-au cedat pe mijlocașul Constantin Grameni la Rapid. Gică Hagi a anunțat că Farul , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

”Farul are nevoie să vândă. Pentru că noi lucrăm cu deficit de buget. Și noi am adus jucători și trebuie să vindem. Am arătat mereu că știm ce facem și că suntem un club care performează. La noi problema nu este că am vândut jucători, ci că nu avem rezultate.

ADVERTISEMENT

Trebuie să vindem, pentru că avem cheltuieli. Și trebuie să producem performanță. De fiecare dată când au plecat jucători, lucrurile au mers bine în continuare. Jucătorii au primit oferte mai bune, au arătat că vor să plece și noi i-am lăsat. Ce era să facem?

Pe Grameni am primit 400.000 de euro, plus 30% procent dintr-un viitor transfer. Asta a fost oferta, nu a fost alta. Clubul a acceptat pentru că trebuie să vindem ca să ne plătim cei 160 de salariați.

ADVERTISEMENT

Momentan vindem aici. Și noi vrem să vindem afară, dar momentan nu vin oferte de acolo pentru noi. Nu avem de ales, trebuie să vindem. Obiectivul nostru este să intrăm în play-off. Cu gândul acesta am plecat de la începutul anului. Muncim în direcția asta și e mult de muncă”, a spus Hagi.