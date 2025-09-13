Gică Hagi, reacţie de ultimă oră! A acceptat oferta: „Acum sunt liber. Fotbalul întotdeauna a unit!”

Luni, 15 septembrie, Gică Hagi va fi prezent la Lisabona pentru un meci caritabil alături de unii dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Echipa legendelor Portugaliei va înfrunta echipa formată din legendele lumii, din care va face parte și fostul mare fotbalist român.

Gică Hagi revine pe teren! Ce a spus despre meciul caritabil de la Lisabona

După ce a renunțat să mai fie antrenor principal la echipa sa, Farul Constanța, Gică Hagi are mai mult liber și a acceptat fără să stea prea mult pe gânduri invitația de a participa la un meci caritabil alături de multe alte legende. Partida va avea loc în capitala Portugaliei, iar Gică Hagi va reîntâlni fotbaliști precum Luis Figo sau Hristo Stoichkov.

„În primul rând mă duc cu drag și mă duc cu ambiția de a face un meci cât pot eu mai bun, să dau tot ce am mai bun. Chiar dacă am ajuns la o vârstă destul de înaintată, o să încerc să dau tot ce am mai bun. Și, bineînțeles, fericit că mă voi întâlni cu foștii mei colegi, cu lumea noastră, cu care am jucat împreună și o să fie un moment frumos.

Înainte nu eram dispus să accept, dacă antrenam… acum sunt liber. De asta am acceptat-o, pentru că sunt liber. Și programul e mult mai relaxat și de aceea am acceptat să merg. E foarte bună direcția în care se duc banii, iar fotbalul întotdeauna a sprijinit, întotdeauna a unit, niciodată n-a dezbinat.

Fotbalul e un sport care, cred eu, e iubit și are menirea să unească lumea, pentru că e un spectacol. În general mergi la un spectacol și vezi lucrurile, vezi idolii tăi, vezi jucătorii care chiar o fac foarte bine”, a spus Gică Hagi, conform

Cum vor arăta cele două echipe pline de legende din fotbal

Pentru echipa portughezilor vor păși în teren jucători precum Deco, Luis Figo, Pepe, Coentrao, Nani sau Quaresma, în timp ce legendele lumii vor avea în lot vedete precum Materazzi, Zanetti, Puyol, Gică Hagi, Henrik Larsson sau Hristo Stoichkov:

PORTUGAL LEGENDS

Vitor Baia, Beto – portari; Pepe, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Bosingwa, Jorge Andrade, Eliseu, Bruno Alves, Luis Figo, Deco, Dani, Simao, Maniche, Tiago Mendes, Nani, Quaresma, Nuno Gomes, Helder Postiga – jucători de câmp. Manager: Costinha.

WORLD LEGENDS:

Cech, Van der Sar – portari; Marco Materazzi, Javier Zanetti, Carles Puyol, John Terry, Roberto Carlos, Kaka, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Gaizka Mendieta, Krasimir Balakov, Gheorghe Hagi, Giorgos Karagounis, Marek Hamsik, Alessandro Del Piero, Henrik Larsson, Javier Saviola, Hristo Stoichkov, Oleksandr Usyk – jucători de câmp. Manager: Peter Schmeichel.

Gică Hagi este dorit la cârma naționalei României

După o nouă acțiune ratată a naționalei României, suporterii „tricolorilor” au început să aibă din ce în ce mai puțină încredere în competențele lui Mircea Lucescu, iar

Gică Hagi a mai fost selecționerul naționalei României pentru scurt timp în anul 2001, însă a renunțat la această responsabilitate imediat după ce a eșuat în a duce România la Campionatul Mondial din 2002,