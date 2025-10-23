Sport

Gică Hagi, reacție după ce turcii au anunțat că vrea să plece definitiv din România

Gheorghe Hagi a reacționat oficial după ce presa din Turcia a scris că își dorește să se stabilească la Alanya, orașul unde evoluează momentan fiul său, Ianis.
Bogdan Mariș
23.10.2025 | 21:35
Gica Hagi reactie dupa ce turcii au anuntat ca vrea sa plece definitiv din Romania
ULTIMA ORĂ
Gheorghe Hagi a reacționat după ce presa din Turcia a scris că se va stabili la Alanya. FOTO: Hepta
Presa din Turcia a scris recent că Gheorghe Hagi ar dori să se stabilească definitiv la Alanya, orașul unde fiul său, Ianis, evoluează în acest moment pentru Alanyaspor. „Regele” a oferit o primă reacție prin care a clarificat situația privind o posibilă mutare în Turcia.

Gică Hagi, reacție după anunțul că s-ar muta definitiv în Turcia

Gheorghe Hagi a negat vehement faptul că dorește să se mute definitiv în Turcia, afirmând că informațiile oferite de jurnaliștii din „Țara Semilunii” sunt complet false. „Regele” a declarat că nu a existat în vreun moment nici măcar intenția de a pleca din România.

„În urma informațiilor apărute în spațiul public în ultimele zile, cu privire la faptul că ar urma să mă stabilesc într-o altă țară, doresc să transmit că nu este nimic adevărat, nu a existat în niciun moment această intenție și în consecință acea știre preluată de mass-media din România este eronată”, a transmis patronul Farului printr-un comunicat pe site-ul oficial al clubului.

Ce au scris jurnaliștii din Turcia

Informația cu privire la o posibilă plecare din țară a lui Gică Hagi a pornit în presa din Turcia. Jurnaliștii din „Țara Semilunii” au precizat că „Regele” ar dori să se stabilească definitiv la Alanya, orașul unde evoluează momentan Ianis Hagi. Internaționalul român a semnat în septembrie un contract cu Alanyaspor, care este valabil până la finalul următorului sezon.

„Numărul 10 de neuitat al lui Galatasaray și legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, a decis să se mute definitiv în Alanya, oraș pe care l-a vizitat frecvent datorită faptului că fiul său, Ianis Hagi, evoluează la Alanyaspor. Hagi a început căutările pentru o proprietate, discutând și cu agenți imobiliari. Familia sa este interesată în mod special de vile moderne și pitorești”, au transmis turcii.

