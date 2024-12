Gică Hagi, despre problema de la echipă după Farul – FCSB 1-1: „Sperăm să nu se mai întâmple”

Gică Hagi a reacționat la finalul celor 90 de minute și a mărturisit ce l-a deranjat la partida contra campioanei.

Reacția lui Gică Hagi după Farul – FCSB 1-1

Farul Constanța rămâne în continuare departe de play-off după remiza obținută cu FCSB. „Marinarii” puteau pierde meciul, dar

Gică Hagi a spus că evoluția echipei sale a fost una bună, însă lipsa victoriilor se simte. „Regele” speră ca sărbătorile să treacă cu bine, iar din noul an formația sa să arate mult mai bine.

„Am avut multe egaluri!”

„Trei puncte care nu au venit nici de data asta. Au crezut până la final, a venit golul. Trebuie să credem mult mai mult, să ne facem jocul nostru, pentru că acesta ne-a dus la succes.

În afară de meciul cu Rapid, am arătat bine. Mai puțin rezultatele, am avut multe egaluri. Pe o parte i-am felicitat, am văzut efortul lor pentru că am întâlnit o echipă în formă.

„Sperăm să nu se mai întâmple!”

Alibec a muncit mult, a avut și ocazii. Lotul nu e antrenat bine, mulți au lipsit mult timp, nu sunt pregătiți. Urmează meciuri grele, avem deplasări, drumul e lung.

L-am așteptat mult pe Cojocaru. Din păcate, s-a accidentat. Sperăm să nu se mai întâmple, pentru că are mult potențial. Acum mergem să câștigăm la Arad și la Sibiu, cu o echipă aflată într-o formă foarte bună.

Mai e o săptămână, sărbătorile sunt binevenite. Sper ca în iarnă să facem ceva ca să arătăm mult mai bine.”, a declarat Hagi la finalul meciului

Farul Constanța se pregătește acum de meciul din Cupa României. În etapa a 3-a, ultima din cadrul grupelor, dobrogenii vor juca în deplasare cu UTA Arad. Meciul este programat miercuri, 18 decembrie, de la ora 17:00.