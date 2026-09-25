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Gică Hagi (61 de ani) nu a avut parte de un debut fericit în Liga Națiunilor în calitate de selecționer al României. Cu „Regele” pe bancă, „tricolorii” au pierdut în primul meci din Grupa B4, scor 1-2, cu Suedia.

Concluziile lui Gică Hagi după Suedia – România 2-1

România nu a plecat cu niciun punct de la Stockholm, acolo unde a pierdut în fața reprezentativei Suediei, scor 1-2. Golurile nordicilor au fost marcate de Isak (20) și de Gyokeres (43). , în minutul 20, după un contra-atac splendind. La 2-1,

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„Un meci frumos, ambele echipe au vrut să joace, ei au avut mai mult controlul mingii. Noi am alergat mai mult după minge. Băieții au vrut, nu pot să nu văd momentele bune. În prima repriză am avut ocazii bune. Per total e o înfrângere, nu ne convine, dar asta e. Au jucat și ei bine. Au controlat jocul, au dus mingea în a doua treime, dar și noi am avut ocazii.

(n.r. – Putem câștiga grupa?) Absolut. Am pierdut un meci, face parte din joc, o să analizăm și mergem înainte. Capul sus. O să vedem și lucrurile pe care le-am făcut mai puțin bine. Trebuia să avem mai mult curaj, să ținem de minge și să nu jucăm doar vertical. Au încercat fiecare să facă cât au putut. S-au zbătut. Dar noi trebuie să avem control mai mult la minge și cred că lucrurile se vor schimba”, a declarat Gheorghe Hagi, la

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România – Bosnia & Herțegovina se va juca fără spectatori

Pentru „tricolori” urmează meciul cu Bosnia & Herțegovina din etapa a doua a Grupei B4 din Nations League. Duelul va avea loc pe Arena Națională, luni 28 septembrie, de la ora 21:45. Din nefericire, partida de pe cel mai mare stadion din țară se va juca fără spectatori. Cu toate acestea, Gică Hagi rămâne optimist. În prima etapă, bosniacii au remizat alb în Polonia.

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„Ne pare rău că nu vor fi spectatori. Ați văzut cât a contat publicul (n.r. – pentru suedezi) Dar suntem acasă și vom încerca să câștigăm”, a adăugat „Regele”.