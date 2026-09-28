Sport

„Bă, ești nebun?!” Gică Hagi, un car de nervi după ce România a luat două goluri în 19 minute

Gică Hagi a explodat încă din debutul meciului România - Bosnia & Herțegovina. „Regele” i-a „mitraliat” cu critici pe fotbaliștii care au greșit la primele două goluri ale oaspeților
Cristian Măciucă, Razvan Nicolae
28.09.2026 | 22:21
Ba esti nebun Gica Hagi un car de nervi dupa ce Romania a luat doua goluri in 19 minute
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Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan. FOTO: Fanatik
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Gică Hagi (61 de ani) și-a ieșit din minți în primele 19 minute din România – Bosnia & Herțegovina, când „tricolorii” au încasat două goluri. Apărarea „Regelui” a fost făcută franjuri de fotbaliștii lui Sergej Barbarez (55 de ani).

Gică Hagi, criză de nervi în România – Bosnia & Herțegovina

România a început catastrofal meciul cu Bosnia, din etapa a 2-a a Ligii Națiunilor, Grupa B4. În primele 19 minute, oaspeții ne-au marcat două goluri. Bosniacii au amenințat poarta lui Ionuț Radu încă din minutul 7.  Tabakovic a scăpat dintre fundașii centrali, 1 la 1 cu Ionuț Radu, după o pasă lungă, dar nici nu a prins poarta. „Bă, ce faceți?”, a explodat Hagi când a văzut ratarea lui Tabakovic.

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Cinci minute mai târziu, apărarea României nu a mai avut noroc. Gigovic a deschis scorul din centrarea lui Bajraktarevic, după o nesincronizare între Burcă și Radu. „Bă, tu ești nebun?”, l-a făcut Hagi să exclame, când a văzut cum Andrei Burcă pierde o minge, care ajunge la un adversar. În minutul 19, tabela de marcaj arăta deja 2-0 pentru oaspeți.

Muharemovic s-a înălțat în careu și a făcut 2-0 printr-o lovitură de cap, după o centrare venită din corner. Fundașul de la Leeds United a punctat chiar dacă era înconjurat de mai mulți fotbaliști ai României.

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Hagi a folosit o apărare improvizată, cu 4 fundași centrali

Gică Hagi a surprins în momentul în care a ales primul „11” pentru partida cu Bosnia & Herțegovina. „Regele” schimbat în primul rând sistemul. Spre deosebire de partida cu Suedia, când a jucat 3-4-1-2, selecționerul a folosit acum sistemul 4-3-1-2. Pentru partida cu bosniacii, Hagi i-a preferat în benzi pe Andrei Coubis și pe Lisav Eissat, iar în centrul defensivei pe Burcă și pe Matei Ilie. Toți patru sunt însă de meserie fundași centrali.

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Spre deosebire de meciul de la Stockholm, Gică Hagi a lăsat în afara lotului nu mai puțin de 9 fotbaliști, printre care și pe cei care au dus greul în duelul cu Suedia. Ianis Hagi, Radu Drăgușin, Andrei Rațiu, Nicușor Bancu, Răzvan Marin, Marius Marin, Raul Opruț, Dennis Man și Bogdan Racovițan sunt fotbaliștii care urmăresc din tribune meciul cu Bosnia & Herțegovina.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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