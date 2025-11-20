Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Hagi a apreciat că Turcia este o echipă foarte bună, dar în egală măsură a opinat și că naționala lui Mircea Lucescu are de asemenea anumite atuuri în perspectiva acestui meci.

Gică Hagi, optimist în perspectiva meciului Turcia – România, barajul pentru Cupa Mondială din 2026

Astfel, „Regele” a transmis că este nevoie ca , respectiv cu convingerea că au capacitatea de a obține un rezultat favorabil. De asemenea, cu aceeași ocazie, Hagi a mai punctat și că va fi esențial ca pe fotbaliști cu o anumită experiență la nivel internațional.

„Jucăm în deplasare, nu jucăm acasă, și cu siguranță că va fi foarte, foarte greu, dar nimic nu e imposibil. Totul e să ai încredere, să ai convingere, să ai curaj, să facem un meci mare. Abordat cu încredere și cu inspirație, fiecare să dea tot ce are mai bun.

De acum încolo, în aceste luni care au mai rămas până în martie, trebuie ca fiecare jucător să se gândească la acest meci. Clar că ei au o echipă foarte, foarte bună, talentată, foarte talentată. Am văzut-o în anumite meciuri la televizor și arată foarte bine. Dar nici noi nu ducem lipsă de talent.

Acum important e să ajungem cu toți jucătorii în formă, sănătoși, să arătăm foarte bine, e foarte mare nevoie de experiență, de jucători experimentați, cu experiență mare în Europa. Sperăm să putem alinia o echipă foarte bună, jucătorii noștri să fie pregătiți mental și fizic, tehnic, tactic foarte bine. E nevoie ca fiecare să fie la maxim și absolut să se autodepășească fiecare.

Da, jucând acasă, au publicul, e clar că e un avantaj mare pe care îl au ei. Dar când vorbim tehnic, pe teren, ne trebuie jucători cu experiență bună internațională. Singurul lor avantaj e că joacă pe teren propriu, în rest e 50-50.”, a spus Gică Hagi în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Va fi o faptul că joacă în Turcia o presiune suplimentară pentru Ianis Hagi? Ce spune „Regele”

Întrebat de realizatorul Horia Ivanovici cu privire la această chestiune, Gică Hagi a punctat următoarele aspecte:

„Vom vedea, de ce să fie? Eu cred că el a demonstrat, e un jucător care are experiență la nivelul meciurilor internaționale, europene. E obișnuit, a demonstrat pe teren că poate să facă față. Toți jucătorii trebuie să fie pregătiți de această presiune, e clar că există, e meci decisiv”.