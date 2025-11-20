Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gică Hagi, reacţie războinică despre Turcia – România: “Să avem curaj pentru că nu avem nimic de pierdut”. Presiune uriaşă pe Ianis: “Are experienţă. Poate să facă faţă”. Exclusiv

Gică Hagi a oferit o primă reacție la scurt timp după ce a aflat că România a picat cu Turcia în barajul pentru Mondial! Cum vede „Regele” meciul din deplasare pentru „tricolori”
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.11.2025 | 16:16
Gica Hagi reactie razboinica despre Turcia Romania Sa avem curaj pentru ca nu avem nimic de pierdut Presiune uriasa pe Ianis Are experienta Poate sa faca fata Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gică Hagi, optimist în perspectiva meciului Turcia - România. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Hagi a apreciat că Turcia este o echipă foarte bună, dar în egală măsură a opinat și că naționala lui Mircea Lucescu are de asemenea anumite atuuri în perspectiva acestui meci.

Gică Hagi, optimist în perspectiva meciului Turcia – România, barajul pentru Cupa Mondială din 2026

Astfel, „Regele” a transmis că este nevoie ca „tricolorii” să meargă cu încredere în Turcia, respectiv cu convingerea că au capacitatea de a obține un rezultat favorabil. De asemenea, cu aceeași ocazie, Hagi a mai punctat și că va fi esențial ca Lucescu să se bazeze în principal pe fotbaliști cu o anumită experiență la nivel internațional.

ADVERTISEMENT

„Jucăm în deplasare, nu jucăm acasă, și cu siguranță că va fi foarte, foarte greu, dar nimic nu e imposibil. Totul e să ai încredere, să ai convingere, să ai curaj, să facem un meci mare. Abordat cu încredere și cu inspirație, fiecare să dea tot ce are mai bun.

De acum încolo, în aceste luni care au mai rămas până în martie, trebuie ca fiecare jucător să se gândească la acest meci. Clar că ei au o echipă foarte, foarte bună, talentată, foarte talentată. Am văzut-o în anumite meciuri la televizor și arată foarte bine. Dar nici noi nu ducem lipsă de talent.

ADVERTISEMENT
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei....
Digi24.ro
Sondaj INSCOP: Doi candidați par a se detașa în lupta pentru Primăria Capitalei. Ce arată cele mai recente cifre

Acum important e să ajungem cu toți jucătorii în formă, sănătoși, să arătăm foarte bine, e foarte mare nevoie de experiență, de jucători experimentați, cu experiență mare în Europa. Sperăm să putem alinia o echipă foarte bună, jucătorii noștri să fie pregătiți mental și fizic, tehnic, tactic foarte bine. E nevoie ca fiecare să fie la maxim și absolut să se autodepășească fiecare.

ADVERTISEMENT
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a...
Digisport.ro
Selecționerul Turciei l-a descris în 3 cuvinte pe Mircea Lucescu, după ce a aflat că-l va înfrunta la baraj

Da, jucând acasă, au publicul, e clar că e un avantaj mare pe care îl au ei. Dar când vorbim tehnic, pe teren, ne trebuie jucători cu experiență bună internațională. Singurul lor avantaj e că joacă pe teren propriu, în rest e 50-50.”, a spus Gică Hagi în direct la FANATIK SUPERLIGA. 

Va fi o faptul că joacă în Turcia o presiune suplimentară pentru Ianis Hagi? Ce spune „Regele”

Întrebat de realizatorul Horia Ivanovici cu privire la această chestiune, Gică Hagi a punctat următoarele aspecte:

ADVERTISEMENT

„Vom vedea, de ce să fie? Eu cred că el a demonstrat, e un jucător care are experiență la nivelul meciurilor internaționale, europene. E obișnuit, a demonstrat pe teren că poate să facă față. Toți jucătorii trebuie să fie pregătiți de această presiune, e clar că există, e meci decisiv”. 

Gică Hagi a prefațat meciul de baraj Turcia - România

Turcia – România nu se joacă la Istanbul! Care sunt cele trei stadioane...
Fanatik
Turcia – România nu se joacă la Istanbul! Care sunt cele trei stadioane care ar putea găzdui meciul. Exclusiv
Marius Şumudică, premoniţie înaintea tragerii la sorţi: „Simţeam că vom întâlni Turcia! Ăsta-i...
Fanatik
Marius Şumudică, premoniţie înaintea tragerii la sorţi: „Simţeam că vom întâlni Turcia! Ăsta-i norocul lui nea Mircea”
FRF, prima reacţie după ce România va întâlni Turcia în barajul pentru CM...
Fanatik
FRF, prima reacţie după ce România va întâlni Turcia în barajul pentru CM 2026: “Staţi liniştiţi!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Radu Banciu a făcut topul prezentatoarelor TV din România: 'Singura femeie absolut perfectă...
iamsport.ro
Radu Banciu a făcut topul prezentatoarelor TV din România: 'Singura femeie absolut perfectă la toate'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!