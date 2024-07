Gică Hagi, reacție surpriză după ce Olanda a „executat” România în optimile Euro 2024: „Dispar întrebările, ei ne-au arătat că pot”

Gică Hagi a reacționat la cald după „Regele” fotbalului românesc a avut o reacție plină de optimism după ce „tricolorii” au părăsit din optimi Campionatul European.

Reacția lui Gică Hagi după România – Olanda 3-0: „Au intrat în istorie”

Gică Hagi a fost prezent pe Allianz Arena pentru ultimul meci al României la Euro 2024. Naționala lui Edi Iordănescu a fost spulberată de „Portocala mecanică”, care va juca în sferturi împotriva învingătoarei dintre Turcia și Austria. Cu toate acestea, „Regele” a avut un discurs pozitiv.

„Au intrat în istorie, au făcut lucruri foarte bune. Am avut oportunități, dar Olanda a fost pregătită foarte bine, a controlat ritmul și intensitatea jocului. Noi am făcut cât am putut, dar e un proces și trebuie să înveți din el.

Noi trebuie să ne uităm înainte, să vedem ce putem face pentru a deveni mai buni și de a face performanțe și mai mari. Dispar întrebările, ei ne-au arătat că pot. Trebuie doar să facem lucrurile mai bine”, a declarat Gică Hagi, la .

Despre Ianis Hagi, care a avut capul spart: „Face parte din fotbal”

Ianis Hagi, fiul lui Gică, a fost titular în România – Olanda 0-3 și a rezistat pe teren până în minutul 72, când a fost înlocuit cu Denis Alibec. Pe fază ofensivă, fotbalistul lui Rangers n-a făcut mare lucru și s

„(n.r. Dacă s-a speriat când l-a văzut pe Ianis sângerând) Nu, nu, face parte din fotbal. Absolut deloc. E greu să tragem concluziile. Important e că am făcut foarte bine.

Trebuie să avem mai multă încredere, curaj, personalitate. Am arătat că se poate. În fotbal nu te naști cel mai bun, cel mai bun devii.

Cred că a progresa trebuie să fie ceva important în România. Sunt mândru de echipa României, de toți”, a adăugat managerul tehnic de la Farul Constanța.

România a ratat astfel egalarea celei mai bune performanțe la un Campionat European. În 2000, la turneul final din Belgia și Olanda, ultimul pentru Gică Hagi, „tricolorii” au ajuns până în sferturi, acolo unde au pierdut în fața Italiei, scor 0-2.