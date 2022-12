Gică Hagi, reacție vehementă după FC Hermannstadt – Farul 4-0: ”Lăsați tinerii în pace, problema e la ceilalți”

Trupa lui Marius Măldărășanu au obținut o și a urcat pe loc de play-off.

Pe cine a pus tunurile Gică Hagi după FC Hermannstadt – Farul 4-0

La finalul partidei FC Hermannstadt – Farul 4-0, din etapa a 20-a din SuperLiga, Gică Hagi a recunoscut superioritatea adversarului și a dat vina pe jucătorii cu experiență din echipa sa anunțând, totodată, o analiză amplă în această iarnă.

”Nimic nu a funcționat. Din păcate, în viață mai sunt și astfel de momente, lecții de viață, din care trebuie să înveți. Cred că am fost depășiți total, din toate punctele de vedere. Am încercat să-i motivez, să-i aduc cu picioarele pe pământ, probabil e prea mult ce am făcut.

Vom analiza, vom face o evaluare. Când se întâmplă așa ceva, trebuie să analizăm bine că lucrurile nu sunt în regulă. Pe mine mă îngrijorează ce am văzut astăzi la meci, e de reflectat, altceva nu mă îngrijorează, suntem pe primul loc.

Cei fără experiență? Ăia-s cei mai buni din campionat. Cei cu experiență nu au jucat. Lăsați tinerii în pace, problema e la ceilalți. Avem mult de reflectat și de gândit. Am făcut lucruri extraordinare până acum și vom vedea ce va fi de mâine încolo”, a declarat Hagi.

”Regele” anunță schimbări în pauza de iarnă

Tehnicianul Farului consideră că jucătorilor săi li s-a urcat la cap parcursul foarte bun din acest sezon și anunță schimbări în lot în pauza competițională. ”Eu nu o iau cu dușul rece, că nu-mi place cu apa rece, cred că ne-am dus cam sus, noi nu suntem ăia care am spus că vrem să fim campioni.

Voi reflecta și iau decizii în iarnă. Vedem în iarnă. Mai avem un meci, apoi o să facem o evaluare ca la doctor. Trebuie făcută o evaluare corectă”, a mai spus Gică Hagi.

Farul Constanța se află pe primul loc în clasamentul din SuperLiga, cu patru puncte avans față de campioana en-titre CFR Cluj, dar ardelenii au două jocuri mai puțin disputate și pot ajunge lideri.

Pentru FC Hermannstadt a fost un meci perfect chiar la . Noua arenă, a cărei costuri s-au ridicat la 28,5 milioane de euro, are o capacitate de 12.363 de locuri, dintre care 302 locuri la VIP. Mai mult decât atât, stadionul beneficiază de sală de atletism, aflată sub tribuna 2.