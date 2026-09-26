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Suedia s-a impus în faţa României cu . Toate golurile s-au marcat în prima repriză, Isak şi Gyokeres punctând pentru gazde, iar „tricolorii” au marcat prin Dennis Man.

De ce s-a enervat Gică Hagi pe jucătorii săi în meciul cu Suedia! A schimbat sistemul în repriza a doua

Cristi Coste a dezvăluit, de la Stockholm, detalii care nu s-au văzut pe transmisiunea meciului. Gheorghe Hagi a fost enervat în timpul meciului din mai multe motive pe jucătorii săi, dorindu-şi un joc mai în viteză de la ei:

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„Sunt două-trei aspecte care spun despre ceea ce construieşte Hagi la echipa naţională. A fost tot timpul la marginea terenului. Au fost trei lucruri care l-au enervat: pasa înapoi l-a scos din sărite, apoi vrea foarte mult viteză la orice execuţie. Ar fi perfect dacă se poate să joace dintr-o singură atingere.

Al treilea aspect, vrea mult jocul scos în benzi şi să se joace între linii. A fost supărat că foarte des s-a dus jocul în banda dreaptă la Raţiu şi de multe ori, Nicuşor Bancu era liber în banda stângă şi nu primea pase de la Băluţă sau Răzvan Marin. Acest sistem cred că îi ajută foarte mult pe Raţiu şi Bancu, nu întâmplător Raţiu a fost cel mai bun jucător român pe cifre.

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Probabil se va schimba acest sistem, deşi la pauză s-a trecut într-un 4-4-2. Bancu a coborât în fundaş stânga, iar Coubiş a fost în dreapta. A fost deranjat şi Gică Hagi de lipsa de realizări a lui Ianis. În minutul 42-43 când Hagi a fost liber, a vrut să scoată mingea în dreapta şi i-o dă direct unui adversar. Gică Hagi a lăsat mâinile în jos şi s-a întors spre bancă, o reacţie de dezamăgire evidentă”, a dezvăluit Cristi Coste.

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Ianis Hagi prestaţie modestă! Sare din schemă cu Bosnia şi Herţegovina

În ceea ce priveşte prestaţia lui Ianis Hagi, Cristi Coste a remarcat că de la eroarea lui a pornit primul gol, marcat de Isak. Cu Bosnia şi Herţegovina, Ianis Hagi nu va începe ca titular şi va intra Nicu Stanciu:

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„La golul unu a fost o lipsă de reacţie a lui Ianis Hagi înainte ca mingea să ajungă la Ayari. Apoi Băluţă nu vine să închidă. A fost un circuit: Ianis Hagi, Băluţă, Ghiţă. Să nu dăm vina doar pe Ghiţă. A avut multe intervenţii ok şi cu Gyokeres şi cu Isak.

Ianis Hagi vine cu acea mărgică la golul de 1-1. Mie mi se părea că nu mai putea să alerge şi de aia i-a dat mingea lui Raţiu în banda dreaptă. Mi-a creat impresia că e vorbă de potenţa fizică, nu doar lipsa meciurilor. Nu va începe cu Ianis Hagi meciul cu Bosnia. O să joace Nicu Stanciu. Nu se pune problema să joace ambii din primul minut. Aseară poate nu aveam nevoie de Bîrligea, ci şi de Moruţan. Sunt şanse mari să joace din primul minut cu Bosnia. E o strategie pe care Hagi şi-a făcut-o”, a dezvăluit jurnalistul FANATIK.

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L-a acoperit Gică Hagi pe Băluţă?! „Problemele stomacale sunt un alibi”

Tudor Băluţă a fost schimbat la pauză. Selecţionerul Gică Hagi a dezvăluit că a făcut această modificare pentru că mijlocaşul a acuzat probleme stomacale. Cristi Coste e de părere că modificarea a fost făcută pe criterii fotbalistice, după greşelile de la cele două goluri:

„Ar mai fi un subiect legat de Băluţă. Am văzut declaraţia lui Hagi că avea problemă la stomac. Eu cred că scuza cu Băluţă şi problemele stomacale sunt un alibi şi cred că a fost schimbat pentru că a greşit la ambele goluri. Asta e părerea mea.

Iar situaţia cu problemele medicale e un alibi. Nu cred că Hagi l-ar fi titularizat dacă avea probleme. A venit cu această mutare lui Screciu şi cred că Băluţă a fost schimbat pe motive fotbalistice. Doctorul înţeleg că a spus că l-a durut burta la pauză. Screciu n-a jucat de atâta timp acolo şi asta s-a văzut.

Jucătorii noştri aveau speranţe mai mari, dar nu prea le-am remarcat în teren. Răzvan Marin a vorbit vreo 20-25 de minute după meci cu familia. La zona mixtă de la noi au venit Ionuţ Radu şi Radu Drăguşin, destul de târziu, iar de la suedezi au fost minimum 12 şi fiecare a vorbit la minimum 3-4 locuri diferite”, a spus Cristi Coste.

Ionuţ Radu, vinovat pentru rezultatul din Suedia?! „Nu dă încredere”

Ionuţ Radu a avut o prestaţie modestă în faţa Suediei şi Cristi Coste a remarcat că nu dă încrederea de care au nevoie fundaşii. La final, , iar în acest moment pare neputincios să facă mai mult pentru naţionala României:

„Ionuţ Radu mi se pare un portar care nu dă încredere echipei naţionale. Nu dă încrederea de care au nevoie fundaşii. Şi rămân la părere că Popescu şi Târnovanu aveau nevoie să fie în acest lot.

Ianis era cu capul în pământ şi concentrat. Ştie că n-a fost ok. E un băiat inteligent, cu capul pe umeri. Simte o presiune mai mare şi simte că nu poate. Trebuie să îl ajute sportiv pe Gică Hagi, dar nu poate în acest moment.

Hagi n-a apucat să se enerveze la conferinţa de presă. A durat şapte minute şi 14 secunde. Cred că a vorbit mai mult la deţinătorii de drepturi decât la conferinţă”, a dezvăluit Cristi Coste.