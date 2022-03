Gică Hagi, inclus în panteonul lui Real Madrid, cu ocazia aniversării a 120 de ani de la înființarea clubului. ”Întotdeauna a spus că regretă plecarea”

Gheorghe Hagi a fost inclus în topul celor mai importanți jucători din istoria clubului de pe Santiago Bernabeu. Cu ocazia aniversării a 120 de ani de existență, jurnaliștii de la Marca au trecut în revistă cei mai reprezentativi fotbaliști care au îmbrăcat în tot acest timp tricoul ”galacticilor”.

Gică Hagi, o legendă pentru Real Madrid

Declarat ”Cel mai bun fotbalist român al secolului XX”, Gică Hagi , primul la care a evoluat în străinătate fostul decar al echipei naționale.

În 1990, pentru suma de 4 milioane de dolari, Gică Hagi era transferat de trupa de pe Santiago Bernabeu, de la Steaua București. Multe decenii a reprezentat recordul de transfer pentru un fotbalist român.

În tricoul celei mai titrate echipe de club din lume, Hagi a evoluat în 84 de partide și a marcat 20 de goluri. A câștigat un singur trofeu, Supercupa Spaniei, dar și-a lăsat amprenta pentru eternitate.

Jurnaliștii de la Marca l-au inclus pe în topul celor 120 cei mai buni jucători din istoria clubului Real Madrid, alături de nume uriașe ale fotbalului spaniol și mondial.

”Un mijlocaș stângaci cu o lovitură rafinată a balonului. Întotdeauna a spus că regretă plecarea de la Real Madrid atât de repede”, au scris cei de la în prezentarea lui Hagi.

De ce a plecat Hagi de la Real Madrid după doi ani intenși

Gică Hagi a evoluat pe Santiago Bernabeu între 1990 și 1992. Deși era ca și antamat de AC Milano, ca înlocuitor pentru Ruud Gulit, decarul român avea să semneze cu Real Madrid.

”Mi-a fost foarte ușor, nici nu m-am gândit prea mult. Venise să semneze însuși președintele lui Real Madrid. Când cel mai mare club din lume te apreciază, nu te gândești de două ori. Era o onoare pentru mine”, a rememorat Hagi, într-un interviu oferit publicației AS.

Anii în care au jucat Hagi la Real Madrid au fost extrem de grei pentru gruparea ”Los blanco”. Mereu în lupta pentru trofee, madrilenii au pierdut atât titlul cât și Cupa, lucruri pe care Hagi nu le-a putut accepta.

”Au fost doi ani de mare intensitate și pentru mine, și pentru club. Antrenori schimbați. Antici a plecat, Beenhakker a venit. În al doilea sezon am pierdut titlul în ultimul meci, la Tenerife. Faptul că am pierdut campionatul și Cupa mi-a influențat decizia de a pleca”, a explicat Hagi, pentru AS.