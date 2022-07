Gică Hagi, regele repatrierilor! Farul, a doua şansă pentru fotbaliştii de milioane care au eşuat în Vest. Denis Alibec, ultimul nume mare ajuns la echipă

Farul vrea să revină în play-off-ul din SuperLiga, iar Gică Hagi şi-a adus ajutoare de nădejde. Printre transferurile din vară se numără şi trei jucători care şi-au început cariera la formaţia de la malul Mării Negre şi de pe urmă cărora Gică Hagi a câştigat bani grei.

Tudor Băluţă, a treia repatriere a verii la Farul. Gică Hagi îşi adună fiii risipitori

În ianuarie 2019, Viitorul, aşa cum era cunoscută pe atunci Farul, dădea lovitura şi îl transfera pe Tudor Băluţă în Premier League. Dobrogenii încasau 2.900.000 de euro, însă mutarea a devenit un fiasco pentru fostul internaţional de tineret. Mijlocaşul defensiv de 23 de ani a bifat un singur meci pentru “pescăruşi”, în Cupa Ligii. În rest, jucătorul a fost împrumutat la ADO Den Haag şi Dinamo Kiev, iar la Brighton a mai prins minute la echipa U23. Acum, Tudor Băluţă a revenit gratis la Farul şi speră să-şi dea un restart al carierei.

Tot în această vară a revenit şi Dragoş Nedelcu la Farul, FANATIK. Vândut la FCSB, în august 2017, pentru 2.130.000 de euro, fotbalistul de 25 de ani a avut probleme cu accidentările, iar în vara anului trecut a fost cedat sub formă de împrumut la Fortuna Dusseldorf, în 2.Bundesliga. Revenit la FCSB în iarnă, jucătorul a fost din nou împrumutat, de această dată la Farul. Gică Hagi l-a convinsă să rămână şi a semnat un contract valabil pentru următorii trei ani.

Romario Benzar s-a reîntors şi el la Farul, în această vară, după ce contractul cu Lecce ajunsese la final. Fundaşul dreapta fusese vândut de dobrogeni, în august 2017, la FCSB şi au primit 700.000 de euro în schimbul mutării. Doi ani mai târziu, “roş-albaştrii” au făcut profit, după ce l-au transferat la Lecce pentru 2.000.000 de euro. Fotbalistul de 30 de ani a mai jucat la Farul în sezonul 2020-2021, când a fost împrumutat de formaţia italiană.

Denis Alibec, Gabi Torje, Vlad Morar şi Alexandru Buzbuchi, vechile cunoştinţe ale lui Gică Hagi

Denis Alibec este ultimul nume apărut pe lista achiziţiilor de la Farul. Atacantul de 31 de ani revine la Constanţa, unde a jucat în sezonul 2008-2009. De asemenea, fotbalistul a mai colaborat cu Gică Hagi în stagiunea 2012-2013, când Viitorul l-a împrumutat de la Inter Milano.

Tot în această vară, Gică Hagi l-a adus pe Gabi Torje la Farul, după ce acesta a retrogradat cu Dinamo. Fostul internaţional român a mai lucrat cu “Regele” la începutul carierei, la Poli Timişoara, când l-a promovat la prima echipă şi i-a oferit debutul în prima ligă.

Vlad Morar a făcut acelaşi drum ca Gabi Torje. După retrogradarea cu Dinamo, atacantul de 28 de ani a ajuns la formaţia de la malul Mării Negre, unde a mai evoluat în a doua parte a sezonului 2016-2017.

Produs al academiei lui Gică Hagi, Alexandru Buzbuchi a jucat în perioada 2012-2020 la Viitorul. După un an şi jumătate petrecut la Gaz Metan Mediaş, portarul de 28 de ani a fost transferat de Farul pentru sezonul 2022-2023.

Gabi Iancu s-a întors de trei ori la Farul Constanţa

Gabi Iancu deţine recordul de întoarceri la Farul Constanţa. Plecat la FCSB, în ianuarie 2013, în schimbul a 500.000 de euro, jucătorul a revenit la dobrogeni în startul sezonului 2016-2017. După un an petrecut la Ovidiu, mijlocaşul ofensiv a plecat în Polonia, la Termalica Nieciecza. Au urmat alte două aventuri, în România, la Dunărea Călăraşi şi FC Voluntari.

În vara lui 2019, Gabi Iancu se reîntorcea la Farul, iar după un an şi jumătate, , transfer anunţat în exclusivitate de FANATIK. Fotbalistul de 28 de ani a rezistat un an în Rusia, iar în februarie 2022 a fost împrumutat de Farul pentru jumătate de sezon. Acum, Gabi Iancu a revenit la Ahmat Groznîi, unde mai are contract până în vara lui 2024.

Aurelian Chiţu a adus 1.400.000 de euro în conturile Farului. Cristi Ganea, împrumutat după un super transfer

La fel ca în cazul lui Gabi Iancu, Aurelian Chiţu a fost vândut de două ori de Farul Constanţa. Prima oară, în ianuarie 2014, la Valencinnes, după ce francezii plăteau 700.000 de euro. Aceeaşi sumă a fost plătită şi de Daejeon Citizen, în martie 2018.

Dacă după perioada franceză, Aurelian Chiţu a ajuns întâi la Astra Giurgiu, pentru ca apoi să revină la Farul, în vara lui 2015, situaţia a stat altfel în ianaurie 2020, când a revenit la malul Mării Negre direct din Coreea de Sud. Doi ani mai târziu, Gică Hagi l-a cedat gratis la FCU Craiova, unde joacă şi în prezent.

Vara lui 2018 a adus un alt super transfer pentru Farul, după ce Cristi Ganea era vândut la Athletic Bilbao pentru 1.000.000 de euro. Fundaşul stânga a prins doar două meciuri la formaţia bască, care l-a împrumutat la echipa lui Gică Hagi pentru a doua parte a sezonului 2019-2020. Cedat la Aris Salonic, jucătorul a prins un nou transfer bun, în această vară, la Panathinaikos.

Ianis Hagi, cea mai scumpă repatriere

Ianis Hagi a fost perla coroanei la Viitorul, iar în vara lui 2016 aducea 2.000.000 de euro în conturile clubului, după transferul la Fiorentina. Cu două meciuri jucate la formaţia viola, internaţionalul român a fost repatriat după un an şi jumătate, când echipa lui Gică Hagi plătea 2.800.000 de euro.

Marea lovitură a venit în iulie 2019, după Europeanul de tineret, când Ianis Hagi a fost vândut la Genk pentru 4.700.000 de euro. Nici în Belgia nu a reuşit să se impună, însă a fost salvat de împrumutul la Rangers, unde a devenit rapid piesă de bază în primul “11”, iar scoţienii l-au transferat definitiv în schimbul a 3.500.000 de euro.

Florinel Coman, la un pas de o repatriere la Farul

În aprilie 2022, FANATIK a anunţat în exclusivitate Mijlocaşul de 24 de ani traversa o formă slabă la FCSB, iar Gigi Becali se gândea că Gică Hagi ar putea să-l repună pe picioare pe internaţionalul român.

Florinel Coman a rămas la FCSB şi a fost decisiv în ultimul amical al “roş-albaştrilor” înainte de startul sezonului, 1-0 cu Oţelul Galaţi. Fotbalistul de 24 de ani pare pregătit să revină la forma care l-a consacrat: “Mi-am intrat în ritm, așa că pot da drumul la treabă cu zâmbetul pe buze. Mai întâi, vrem să ne calificăm în Conference League”.