Gică Hagi a susținut sâmbătă, 25 mai, într-una dintre sălile hotelului Radisson, conferința de presă premergătoare , sâmbătă, ora 20:30. „Regele” a vorbit despre performanța naționalei României de la Campionatul Mondial din 1994.

Gică Hagi, regrete la conferința de presă: „Lucrurile trebuiau să fie doar pozitive. Măcar azi”. Ce a spus înainte de meciul de retragere al „Generației de Aur”

„Generația de Aur” va fi protagonista unui meci grandios de retragere. au fost vândute. Gică Hagi, Gică Popescu și compania vor da piept cu un lot format din legende.

La conferința de presă premergătoare meciului, Gică Hagi a fost în centrul atenției. Managerul tehnic al Farului, alături de Marius Lăcătuș, Ioan Ovidiu Sabău, Dan Petrescu sau Florin Răducioiu au venit în fața jurnaliștilor îmbrăcați în echipament oficial, așa cum se întâmpla în perioada în care „Generația de Aur” scria istorie în fotbalul românesc.

Întrebat despre eliminarea naționalei României în sferturile Mondialului din 1994, Gică Hagi a mărturisit că are regrete. „Mă așteptam să nu existe această întrebare, pentru că lucrurile trebuiau să fie doar pozitive. Măcar azi.

La Mondial, am lăsat loc pentru alții. Am fost aproape de a ajunge acolo sus. Am crezut cu toții și eram convinși că puteam juca toate meciurile la Mondial. Dar această generație a făcut performanțe foarte mari.

„N-a fost să fie în acel sfert de finală. Am lăsat loc de bună ziua”

Pentru fotbalul românesc e ceva extraordinar. N-a fost să fie în acel sfert de finală… Dar am lăsat loc de bună ziua, să aibă loc și cei tineri. Cei de la Steaua, care au luat Liga Campionilor…

Ce mai putem face acum? România, cu un proiect foarte bun, poate ajunge într-o semifinală. Ăsta trebuie să fie obiectivul. Vrem să vină copii și să ducă la un nivel mai bun ce am realizat noi.

„Ce avea această generație: avea talent, dar și ceva special. E vorba de ce face diferența. E vorba despre cel care se trezește mai devreme, cel care are motivație și ambiție. Fiecare dintre noi voia să fie cel mai bun. Era mereu o întrecere între noi. Și de aceea am făcut performanțe foarte mari. Motivația și ambiția fac diferența”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

Gică Hagi, despre absențele lui Sabău și Lăcătuș de la Mondialul din 94: „Asta e una din cauze”

Gică Hagi este ferm convins că prezențele lui Marius Lăcătuș și Ioan Ovidiu Sabău la Campionatul Mondial din 1994 le-ar fi adus „tricolorilor” calificarea în careul de ași al competiției.

Foștii mari fotbaliști ai României nu au fost convocați în lotul pentru turneul final din SUA. „Vezi, asta e una din cauze. S-a descoperit ceva. Dacă erau ei, cu siguranță eram în semifinale. Poate și în finală.

Când am ajuns în America eram convinși că putem fi cei mai buni. Ne simțeam bine și puternici. Știam că nicio echipă nu e mai bună, că ne putem bate de la egal la egal cu fiecare”, a mai spus Gică Hagi.

Reacția lui Gică Hagi după ce tricoul său a fost vândut cu 30.000 de euro: „Se putea și mai bine”

Vineri seară, într-una dintre sălile hotelului Radisson, la dineul oficial a avut o licitație pentru tricourile foștilor mari fotbaliști care vor evolua în meciul demonstrativ de sâmbătă seară de pe Arena Națională.

Tricoul lui Gică Hagi s-a vândut pentru suma record de 30.000 de euro. Echipamentul fostului „Decar de Aur” al României a fost cumpărat de Veronica Schmidt, soția celui care controlează grupul Automobile Bavaria, unul dintre sponsorii Farului, conform .

„Să fiu sincer? În timpurile în care suntem, nu . Se putea și mai bine. Respect pentru domnul Schimdt, care a luat tricoul. Nu e o sumă mică, dar e clar că se putea și mai bine.

Pentru copii, nu pentru mine. Pentru ei… Dar totul a meritat. Eu am plecat cu mai multe tricouri. Ce fac cu ele? Le pun la muzeu”, a mai declarat Gică Hagi.