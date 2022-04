Gică Hagi, replică de milioane pentru Gigi Becali care a spus despre Tavi Popescu că îl va depăși pe ”Rege”. ”Eu am fost, dacă nu greșesc, lider”

La doar 19 ani Octavian Popescu a devenit jucătorul numărul 1 la FCSB. . Gigi Becali îl vede, în timp, peste Gică Hagi.

Gică Hagi știe unde mai trebuie să ”lucreze” Octavian Popescu pentru a deveni un fotbalist de top

Finanțatorul vicecampioanei FCSB, , a spus despre Octavian Popescu că mai devreme, sau mai târziu, va depăși performanțele lui Gică Hagi și că va deveni un fotbalist mai influent decât cel considerat ”Regele fotbalului românesc”.

Antrenorul Farului Constanța, recunoscut pentru apetitul lui de a promova tineri jucători, crede în calitățile mijlocașului de la FCSB, și îi transmite ce trebuie să îmbunătățească în jocul lui pentru a deveni un fotbalist de top.

”Mie îmi plac jucătorii pe care îi am eu. Fiecare vorbește de jucătorii lui. Sunt jucători tineri, au o concurență între ei, pot deveni valoroși. E în Divizia A (Octavian Popescu – n.r.), a demonstrat, joacă titular la Steaua (FCSB – n.r.) și e un jucător interesant.

Dar e de muncă, trebuie planificate lucrurile, trebuie dezvoltat în tehnică, poate mai trebuie ceva, în tactică trebuie și acolo mult. Fizic trebuie dezvoltat și, după aceea, partea lui personală, unde fiecare trebuie să aibă grijă de viața lui”, a explicat Gică Hagi, pentru .

Cine este jucătorul care se apropie cel mai mult de calitățile lui Gică Hagi

Considerat de foarte mulți fani cel mai bun fotbalist român din toate timpurile, Gică Hagi a dezvăluit numele jucătorului care se apropie cel mai mult de calitățile pe care el însuși le-a avut ca fotbalist. Nu este Octavian Popescu.

”Din mine are Ianis, că e băiatul meu. Da? El e ADN-ul meu, are multe din mine, cred eu, că e băiatul meu. N-am zis-o până acum, dar așa cred eu.

Are multe din mine 100%. Eu am fost, dacă nu greșesc, lider. Cred că și el are sămânță de a putea să facă lucrul ăsta și a demonstrat asta”, a adăugat Gică Hagi, pentru sursa citată.

În întreaga carieră a disputat 646 de partide și a marcat 276 de goluri pentru Farul Constanța, Sportul Studențesc, Steaua București, Real Madrid, Brescia, Barcelona și Galatasaray Istanbul.

La acestea mai adăugăm 124 de meciuri în tricoul echipei naționale și 35 de goluri sub ”tricolor”.

22 de trofee a cucerit Gheorghe Hagi ca jucător și antrenor