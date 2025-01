Gică Hagi, resemnat după CFR Cluj – Farul 3-1: „Am arătat că nu suntem echipă de play-off”. „Regele” anunță ședință la Constanța

Farul rămâne fără victorie în 2025. Constănțenii au început anul cu o remiză pe teren propriu, 1-1 cu UTA, iar luni seară . Gheorghe Hagi a reacționat la finalul partidei.

Ce a declarat Gheorghe Hagi după eșecul Farului de la Cluj

Eroul clujenilor a fost chiar un jucător crescut de Farul, . Carlo Casap a înscris unicul gol al „marinarilor”, cu o execuție frumoasă din lovitură liberă.

La final, Gheorghe Hagi a fost extrem de realist cu privire la șansele echipei sale de a ajunge în play-off în acest sezon.

„CFR a fost echipa mai bună din minutul 1 până în minutul 90, am arătat că nu suntem echipă de play-off, că nu merităm. Începem altă strategie, trebuie să avem altă viziune de mâine, să discutăm multe în club, să vedem ce trebuie să facem de acum încolo ca să revenim cu picioarele pe pământ, pentru că va fi un an foarte greu.

A văzut toată lumea unde s-a făcut diferența. N-am avut puterea să jucăm de la egal la egal cu CFR-ul, cum am făcut-o în toți anii, oricând. Când am intrat în prima ligă am câștigat la CFR 1-0, când CFR era o echipă mare și noi acumulam. În seara asta n-am avut putere, eu asta am văzut. Au fost din când în când anumite momente mici, dar diferența a fost prea mare.

Trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să muncim. Am arătat că nu suntem echipă de play-off. Vom avea o ședință în club, vom analiza și vedem ce decizii vom lua” a afirmat „Regele” la flash-interviul de la finalul meciului.

Pentru Farul urmează un duel pe teren propriu cu Petrolul, care se va disputa luni, 3 februarie, de la ora 20:00.

Farul, în play-out după patru ani?

Constănțenii au rămas pe locul 12 în clasament după acest rezultat, cu 25 de puncte, iar distanța până la play-off este una considerabilă, mai exact zece puncte, un ecart greu de recuperat cu doar șapte runde rămase de disputat.

Constănțenii nu au mai evoluat în play-out din sezonul 2020-2021, ultimul în care echipa a purtat numele de Viitorul.