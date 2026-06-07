Gică Hagi, revoluție la lot! Dezvăluiri din cantonamentul de la Mogoșoaia, chiar de la omul din interior: „Ceva ce dispăruse la echipa națională”

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Revenirea lui Gică Hagi, 61 de ani, pe banca primei reprezentative a României pare că a revigorat total atitudinea tricolorilor. „Regele” a impus o veritabilă revoluție, iar acest lucru s-a văzut pe teren în amicalele cu Georgia (1-1) și Țara Galilor (2-1). Vin dezvăluiri extrem de interesante din interior, mai exact de la Mogoșoaia, în legătură cu pregătirea pe care o face noul selecționer.

Cele două lucruri pe care Gică Hagi le face foarte bine la națională

Sâmbătă, 6 iunie, a venit și prima victorie pentru ”tricolori” cu Gică Hagi pe bancă. Pe un stadion Ghencea aproape plin, România a învins Țara Galilor, scor 2-1, într-un meci amical. Victoria reprezentativei noastre a venit după golurile marcate de Florinel Coman (52) și Adrian Rus (80). Galezii egalaseră în minutul 63 prin Brooks, jucătorul revelației din Premier League, Bournemouth.

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au la origine o serie de aspecte noi la lotul național. Duminică, la FANATIK SUPERLIGA, Andrei Vochin, consilierul președintelui FRF Răzvan Burleanu, a spus că, plecând de la selecție, sunt două lucruri pe care Hagi le face și ele ajută foarte mult viitorul fotbalului nostru.

„Unul este integrarea jucătorilor foarte tineri. Până acum, jucătorii aceștia care, în opinia unora, bifau regula Under 21, nu prea apăreau la echipa națională. Acum vine un antrenor care are încredere în tineri. Și nu doar că are încredere în tineri, dar știe și cum să dezvolte un jucător tânăr. El a demonstrat asta la Academie. Ăsta este un plus, pentru că antrenorii din campionatul nostru poate vor căpăta mai multă încredere și ei. Poate că vor detecta în acești jucători tineri potențialul și poate că vor înțelege cum trebuie promovat și dezvoltat un jucător tânăr în tranziția asta de la echipa de juniori la echipa de seniori. Ăsta e un lucru extraordinar pe care îl face”, explică Andrei Vochin.

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Un al element de noutate, spune Vochin, este legat de integrarea jucătorilor care vin la națională din străinătate. „Iar doilea element care poate ajuta, foarte important, este integrarea jucătorilor care vin din străinătate, din Diaspora. Ei au ajuns la echipa națională cu greutate și destul de târziu și iată că încep să apară jucătorii ăștia care sunt crescuți în străinătate (…) Asta înseamnă o încredere pe care o văd copiii românilor din Diaspora că pot veni în campionatul României, că au o șansă să joace aici și pentru că au o șansă să ajungă la echipa națională cu curaj și să fie integrați în echipa națională. Jucătorii tineri și jucătorii din Diaspora constituie două bazine extrem de importante de selecție în momentul ăsta în care aria noastră de selecție nu este atât de mare. Și ea trebuie lărgită prin orice fel de metode”.

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Cum a schimbat Gică Hagi fața naționalei în câteva zile: revoluție încă de la antrenamente

Oficialul FRF face și o serie de dezvăluiri de „culise”. Andrei Vochin vorbește de . „Regele” spune că s-a schimbat ceva important, în ideea că au fost foarte multe antrenamente 10 contra 10. Acest lucru dispăruse în ultimii ani de la națională.

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„De ce spun că mi se pare interesant lucrul ăsta și ajută echipa națională. Pentru că omogenitatea de care ai tu nevoie la o echipă națională cred că trebuie refăcută prin astfel de metode. Prin a juca 11 la 11. Au fost meciuri sau jocuri pe perioade scurte chiar pe tot terenul. Ceea ce dispăruse la echipa națională.

Până nu faci o omogenitate, ca o echipă de club, cred că ai nevoie și de o astfel de abordare. Și el făcând lucrurile astea, cred că a început să vadă în joc. Faptul că ăia 10 plus portarul pe care îi folosește la antrenamente două trei zile înainte de meci sunt cam aceiași. Și încep să se învețe unul cu altul, să se simtă unul cu altul. Cred că sunt lucruri importante”, explică Vochin.

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