Gică Hagi riscă să aibă două meciuri oficiale în 10 luni! Scenariu de coşmar dacă pierde cu Bosnia

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Naţionala României şi-a luat revanşa în faţa Poloniei, iar după 0-6 în tur, . Totuşi, formaţia lui Gică Hagi trebuie să învingă şi Bosnia-Herţegovina la Zenica pentru a mai spera să evite ultimul loc al grupei din Liga Naţiunilor. Dacă se va întâmpla acest lucru, „tricolorii” vor juca doar două meciuri oficiale în următoarele 10 luni şi vor începe preliminariile pentru Euro 2028 în luna septembrie.

Dacă încheie ultima, România începe preliminariile în septembrie 2027!

După 2-1 cu Polonia, , care e blocată pe locul 2 al grupei indiferent de rezultate. Chiar şi cu o victorie la Zenica, ca România să încheie pe locul 3 trebuie ca Polonia să nu bată Suedia. Iar pentru „tricolori” există o miză importantă pentru evitarea ultimului loc.

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În primul rând, dacă România încheie pe locul 3 în grupă, evită meciul de baraj pentru menţinere în Liga B sau retrogradare în Liga C, Belarus, Cipru, Moldova sau Feroe fiind posibilii adversari. În schimb, dacă România va încheia ultima, pe lângă faptul că e obligată să joace meciuri de baraj, va începe preliminariile Euro 2028 în luna septembrie, în 10 luni.

Când se joacă barajele din Liga Naţiunilor:

Tur: 25-28 martie 2027

Retur: 26-28 martie 2027

Prezenţa „tricolorilor” la Euro 2028 se poate decide în doar două săptămâni

Fiind la baraj, România va fi automat într-o grupă de patru echipe în preliminarii şi în loc de martie 2027, va începe meciurile pentru calificarea la Euro 2028 în luna septembrie. Astfel, totul se va decide între 23 septembrie şi 16 noiembrie, interval în care se vor juca cele şase meciuri de calificare.

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La fel ca în Liga Naţiunilor din acest an, între 23 septembrie şi 3 octombrie 2027 se vor disputa nu mai puţin de patru etape ale preliminariilor pentru Euro 2028. Astfel, prezenţa României la Euro se va decide în mare măsură de rezultatele înregistrate în aceste două săptămâni.

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Misiune dificilă pentru Gică Hagi

Indiferent de locul pe care îl va ocupa România în Liga Naţiunilor, „tricolorii” vor fi în urna a treia la tragerea la sorţi pentru Euro 2028. La turneul final se vor califica toate cele 12 învingătoarele de grupă şi cele mai bune opt formaţii de pe locul 2.

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Fără plasa de siguranţă a Ligii Naţiunilor, unde formaţiile care au câştigat grupele au un loc de baraj asigurat, România trebuie să fie în top 2 în preliminariile turneului final. O misiune care se anunţă dificilă pentru formaţia lui Gică Hagi.

Doar două meciuri oficiale în următoarele 10 luni pentru „Rege”?

În acest scenariu, Gheorghe Hagi va avea două meciuri oficiale în următoarele 10 luni la echipa naţională, cele două meciuri de baraj pentru menţinere în Liga B sau retrogradare în Liga C, programate în luna martie.

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Dacă în 10 luni România va avea două meciuri oficiale, într-un interval de numai două săptămâni, „tricolorii” vor avea patru meciuri oficiale în preliminariile pentru Euro 2028. Iar acest sistem nu a mers deloc bine în Liga Naţiunilor. România a avut patru înfrângeri din patru meciuri în fereastra internaţională din septembrie-octombrie 2026. Indiferent de condiţii, echipa lui Gică Hagi nu este într-o poziţie bună înaintea preliminariilor pentru primul mare obiectiv al „Regelui”: Euro 2028.

Programul pentru preliminariile pentru Euro 2028 dacă România încheie pe locul 4 în Liga Naţiunilor: