Gică Hagi rupe tăcerea și dezvăluie „secretul” lui Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia: „Chiar lucrurile de care au nevoie jucătorii”

România mai are câteva zile până o să joace barajul de calificare la , iar selecționerul Mircea Lucescu primește susținere din partea lui Gică Hagi, cel care are cuvinte de laudă pentru „Il Luce” și capacitatea acestuia de a face lucrurile bine datorită experienței uriașe pe care o are.

Gică Hagi laudă impactul pe care Mircea Lucescu îl are la echipa națională a României

„Regele” nu a ezitat în momentul în care a vorbit despre impactul pe care Mircea Lucescu îl are la echipa națională a României și a remarcat cum experiența acestuia ca antrenor o să fie un mare plus pentru jucătorii care urmează să dea piept cu Turcia în barajul de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic. Confruntarea urmează să aibă loc joi, de la ora 19:00, pe stadionul celor de la Besiktas, din Istanbul.

„Totdeauna jucătorii fac diferența, dar antrenorul planifică succesul. În spatele cortinei, în spate, e antrenorul. El planifică, el face tactica, el analizează, el transmite lucrurile. Așa că, îl avem pe cel mai experimentat în momentul de față, dintre toți românii, el e antrenorul care a trecut prin atâtea bătălii! Cred eu că nea Mircea le va da încredere tuturor. Curaj și încredere! Chiar lucrurile de care jucătorii au nevoie. După aceea, bineînțeles că pe teren jucătorii trebuie să facă diferența”, a spus Gică Hagi pentru .

Lotul României pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI: Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Gică Hagi a cedat pachetul majoritar de acțiuni de la Farul și ar urma să devină noul selecționer al naționalei României

este unul ce pare a fi decis, în privința selecționerului, în contextul în care Mircea Lucescu își va încheia mandatul în curând, fie după meciul sau meciurile de baraj, fie după turneul final din Statele Unite. Contractul lui „Il Luce” cu FRF expiră și toate indiciile duc către o despărțire, mai ales că tehnicianul a fost chinuit de probleme medicale în ultimele luni și acestea nu i-ar mai permite să fie foarte activ în ceea ce privește fotbalul.

Gică Hagi este alesul celor de la FRF și „Regele” urmează să revină pe banca echipei naționale după fatidicul baraj cu Slovenia, din 2002, pe care l-a pierdut. Acesta și-a cedat inclusiv acțiunile de la Farul Constanța, lui Gică Popescu, tocmai pentru a nu exista un conflict de interese în momentul în care va deveni noul selecționer.