Gică Hagi s-a răzgândit cu două zile înainte de Turcia – România!

Cu două zile înaintea meciului Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026, Gică Hagi (61 de ani) s-a răzgândit! Decizia „Regelui” vine în contextul în care el ar putea fi viitorul selecționer al „tricolorilor”, după ce Mircea Lucescu (80 de ani) își încheie socotelile cu FRF.

Turcia – România este meciului anului pentru fotbalul românesc. Semifinala barajului de calificare la CM 2026 se va juca la Istanbul, joi, 26 martie, de la ora 19:00. Dacă vom trece otomani, vom da piept în finala cu învingătoarea dintre Kosovo și Slovacia, marți, 31 martie, de la ora 21:45. La Istanbul este așteptat și Gică Hagi, cel despre care .

Inițial, fostul antrenor și acționar majoritar de la Farul Constanța a transmis că nu va merge pe Nu mă duc la baraj. „Merg doar cu gândul acolo, pentru ca jucătorii să fie inspirați și România să câștige. Anumite meciuri ca acestea poți să le câștigi și cu inima”, a transmis Hagi, în urmă cu două săptămâni. Golgheterul all-time al naționalei României (35 de goluri, la egalitate cu Adi Mutu) n-ar fi dorit să facă deplasarea la Istanbul din

„Regele” își dorea să evite eventualele discuții care s-ar face imediat după meci, dacă România va fi eliminată, pe ideea că Hagi urmează să-i ia locul lui Lucescu. Între timp, Gică Hagi s-a răzgândit și va fi trup și suflet pe stadionul de 42.684 de locuri al lui Beșiktaș. Conform , cel mai mare fotbalist român din toate timpurile va merge la Istanbul și îi va susține din tribune pe „tricolori”, printre care se află și fiul său, Ianis Hagi.

Hagi, mesaj de încurajare pentru Mircea Lucescu

Până să revină după 25 de ani pe banca primei reprezentative, Gică Hagi îi ține pumnii lui Mircea Lucescu. „Regele” este convins că „Il Luce” ne poate duce la Campionatul Mondial, acolo unde România n-a mai fost din 1998. Fostul elev al lui Lucescu de la echipa națională, Brescia și Galatasaray i-a transmis un mesaj de încurajare selecționerului României.

„Totdeauna jucătorii fac diferența, dar antrenorul planifică succesul. În spatele cortinei, în spate, e antrenorul. El planifică, el face tactica, el analizează, el transmite lucrurile. Așa că, îl avem pe cel mai experimentat în momentul de față, dintre toți românii, el e antrenorul care a trecut prin atâtea bătălii! Cred eu că nea Mircea le va da încredere tuturor. Curaj și încredere! Chiar lucrurile de care jucătorii au nevoie. După aceea, bineînțeles că pe teren jucătorii trebuie să facă diferența”, a spus Gică Hagi pentru .