Cum se premiază Gică Hagi pentru performanțele obținute cu Farul: ”Ia dintr-un buzunar și bagă în altul!”

Încă de când a lansat proiectul de la Ovidiu, Academia de fotbal ”Gheorghe Hagi”, respectiv clubul de fotbal Viitorul Constanța, .

De când Viitorul a fuzionat cu Farul Constanța, cel mai mare fotbalist român al tuturor timpurilor are stipulate în contractul de muncă mai multe clauze de premiere în cazul îndeplinirii obiectivelor impuse de… conducerea clubului.

Președintele Farului, Gică Popescu, spune că bonusurile lui Hagi sunt nesemnificative

Gică Popescu este președintele clubului , funcție pe care în trecut o deținea la Viitorul Constanța.

Acesta a dezvăluit că Gică Hagi a cerut să aibă stipulate în contract bonusuri de performanță, dar că acestea sunt nesemnificative comparativ cu valoarea golgheterului all time al echipei naționale.

”A cerut bonusuri pentru performanţă, am înteţes? Şi i le-am acordat. Da. Este pentru prima dată când Gică a semnat un contract şi cu bonusuri de performanţă. Dar este un contract spun prea sărac pentru ce reprezintă Hagi ca antrenor.

Asta e situaţia clubului şi până la urmă Gica ia dintr-un buzunar şi bagă în altul pentru că e clubul lui. E normal să fie remunerat pentru munca pe care o face.

Eu cred că este prea puţin ce am convenit cu el în contract, dar era normal să avem o astfel de abordare cu el”, a declarat președintele ”marinarilor” pentru .

Fotbaliștii lui Gică Hagi câștigă mai bine decât angajații ”regelui” din industria hotelieră

Gheorghe Hagi dezvăluia la finalul meciului cu Dinamo, câștigat de dobrogeni cu 2-0 la București, că fotbaliștii lui sunt ”milionari”, chiar dacă în lei. Mulți dintre ”marinari” câștigă mult mai bine decât directorul hotelului lui Gică Hagi, unul dintre stabilimentele cele mai căutate de pe litoralul românesc.

”Un jucător de la mine câștigă mai bine decât directorul de la hotelul meu. Și acel director produce foarte mult. Toți jucătorii de la mine câștigă mai mult decât mine, că eu am cel mai mic salariu.

Ce, eu am salariu? Am minim pe economie, că trebuia să-mi dea unul. Acum am bonus, dacă fac performanțe. Mi-au dat fără bonus și am zis că nu se poate.

D-aia sunt agitat și vreau să intru în play-off”, a explicat Gică Hagi, la conferința de presă de la finalul meciului cu Dinamo.