Gică Hagi a sărit în apărarea selecționerului Mirel Rădoi după ce, l-a criticat pe selecționer pentru declarațiile pe care acesta le-a avut după înfrângerea din Norvegia, scor 0-4.

“Regele” s-a luat și de fostul său coleg de generație, Ionuț Lupescu, spunând că este eronat ce a spus “Kaiserul” că s-ar fi autopropus la echipa națională:

“O greșeală a lui Lupescu când zice că mă autopropun eu la națională. Când m-am autopropus? Din punctul meu de vedere eronat. Noi avem antrenor. S-a început o campanie. E un antrenor tânăr care a facut bine la U21.

Gică Hagi sare în apărarea lui Mirel Rădoi: “Iar o să spuneți că nu știu să mă exprim”

Nu a mers bine ultimele 2-3 meciuri. S-au lasat un pic duși de negativismul total din acea perioadă și cel mai ușor e să arunci și să dai în cel care poate să plece. Mai ales că și Mirel a dat impresia asta prin declarație. Prin tot ce a declarat le-a dat curaj celor care au zis aceste lucruri.

Eu sper ca el să rămână. Să rămână la echipă și să meargă în continuare să lupte să nu-și dea demisia. Cum a fost la mine. La el a ieșit conducerea a zis ca-l susține. Lucrurile sunt simple și nu avem ce să vorbim.

“Noi suntem la extreme. Trecem de la bucurie la supărare destul de repede”

Dacă conducerea te susține… sunt și oameni care zic că nu s-a jucat bine, opinii precipitate… el trebuie să rămână să își vadă de campania pe care trebuie să o facă și să schimbe lucrurile ca România să joace mai bine, să facă rezultate.

Noi suntem la extreme. Trecem de la bucurie la supărare destul de repede. El să fie mai echilibrat. Să fie optimist, cu încredere, așa cum s-a dus să muncească și să schimbe lucrurile. Echipa să joace bine cum a jucat cu Austria. Chiar dacă a pierdut, echipa a jucat bine. A jucat de la egal. Se poate întâmpla. Pot veni insuccese.

Ar fi o greșeală să plece Rădoi. Dacă se întâmplă asta noțiunea de antrenor se duce la zero. Daca Mirel pleacă de la națională. Tot ce e în România, intern, se duce la zero. Antrenorul devine zero. Ce le spui celor care zic cand ai avut ieșirea aia?

“Cine nu e optimst sa plece. Oricare. Nu mai crezi?”

Când ai vorbit de națională, tu te-ai propus la națională. Inclusiv Lupescu. Nu înseamnă că ce zice Ionuț are dreptate. Poate să zică. Fiecare poate să zică. Eu știu ce am vorbit. A dat tot ce am zis. Dacă vreți o aduc, n-am venit cu hârtia dar știu ce am zis.

Am vrut să fiu optimist. Că nu trebuie să ne luăm de jucători și să ne unim să fim optimiști și să creăm un proiect care să-i facă pe copii să vina mari nu de azi pe mâine. Cine nu e optimst sa plece. Oricare. Nu mai crezi?

“Dacă nu cine ține cu naționala să fim toți împreună. Poate nu m-am exprimat bine”

Du-te acasă. Și eu. Dacă nu cine ține cu naționala să fim toți împreună. Poate nu m-am exprimat bine. Ca poate o să ziceti iar ca eu nu știu să vorbesc să mă exprim cum spun unii.

Trebuie să vă traduc? Nu mai suntem împreună, suntem dezbinați. Eu sunt alături de naționala României. Sunt optimist. Vreau să facem performanța. Nu mai putem să n-avem rezultate. Dar rezultatele nu sunt de azi pe mâine”, a spus Gică Hagi.