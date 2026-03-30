Gică Hagi schimbă tot la naționala României! A început munca de selecționer: “A vorbit deja cu câțiva jucători!” Când va fi prezentat oficial de FRF

Echipa națională a României este gata să intre într-o nouă eră. După mandatul lui Mircea Lucescu (80 de ani), „tricolorii” vor fi preluați de Gică Hagi (61 de ani). FANATIK a aflat detalii importante despre numirea „Regelui” la cârma primei reprezentative. Când va fi prezentat oficial, dar mai ales ce planuri are pentru a readuce România în elita fotbalului mondial.

Gică Hagi a început deja să lucreze la echipa națională

Naționala României nu va participa nici la ediția din acest an a Cupei Mondiale, rămânând să spere, dar mai ales să lupte, pentru calificarea la turneul final următor. Cert este că „tricolorii” vor face asta sub comanda lui Gică Hagi, cel care va bifa, precum Mircea Lucescu, cel de-al doilea mandat de selecționer al României.

FANATIK a aflat deja primele detalii stabilite de Gică Hagi înaintea numirii sale în funcția de antrenor al naționalei. „Regele” a discutat deja cu câțiva jucători despre ceea ce au de făcut pentru a pregăti următoarea campanie, care se anunță una extrem de grea. Fostul internațional român vrea să aibă fotbaliștii în formă maximă.

„Hagi încă nu a semnat, dar vă dau o informație de culise. O exclusivitate marca FANATIK, care întărește și mai mult ce s-a scris. Nu a apărut această informație. Hagi a vorbit deja cu 3-4 jucători foarte importanți de la echipa națională și le-a spus să se antreneze foarte bine, pentru că urmează doi ani foarte grei și trebuie să fie în formă și să vină total în formă când se vor vedea. Nu voi da numele jucătorilor, deși știu cu cine a vorbit. Asta le-a spus. Unul sau doi dintre ei nici nu au fost la convocarea asta cu Turcia. Hagi le-a spus că urmează o campanie foarte grea și îi vrea în formă maximă”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Când va avea loc conferința de prezentare a lui Gică Hagi ca selecționer

Ulterior, Marius Mitran a dezvăluit când va avea loc conferința de prezentare a lui Gică Hagi în calitate de selecționer al echipei naționale. , în luna iunie, urmând ca primul meci oficial pentru Hagi să fie cel din Nations League, pe 25 septembrie cu Suedia, în deplasare.

„Și eu știu acei jucători. Vă pot spune un singur nume, Louis Munteanu. E o problemă de timp până va prelua echipa națională, nu mai este niciun secret. Trebuie făcute niște acte, o conferință de presă. El va fi antrenorul echipei naționale. Va fi un contract pe patru ani, cu un rol mult mai intens al noului selecționer. Va implica toate selecționatele U14, 15, 17, 19, 21 să joace același stil, aceeași filosofie de joc.

Astfel încât, când acești 4 ani se vor termina cu bine, care pot aduce o prelungire dacă ne calificăm la Mondial, ce vine din urmă să vină învățat în sistemul care vine. De aici vor veni schimbări și la selecționerii de la acele grupe. Mircea Lucescu cred că a făcut un act de mare curaj și demnitate sufletească față de Hagi, trăgând și acceptând să vină în această perioadă. Gândiți-vă că ar fi renunțat în ianuarie… pentru Hagi ar fi fost o presiune uriașă să refuze barajul, mai ales cu Turcia, dar și să accepte după.

Conferința de prezentare va urma după Paște. Nu mai stăm, e nevoie de timp! Lucrurile se grăbesc cu un motiv. Gică face niște planuri, de mai multă vreme. De când a primit propunerea a început să lucreze la o schiță, are niște planuri!”, a spus și Marius Mitran.

Planurile lui Gică Hagi la echipa națională

Adrian Ilie a dezvăluit că a stat la masă alături de „Rege”, dar și de Ilie Dumitrescu, iar cei doi au discutat deja despre planul pentru următoarea campanie.

„Eu știam dinainte despre Gică Hagi. Cred că și-a început munca, l-am văzut de multe ori în compania lui Ilie Dumitrescu. Am stat cu ei la masă și deja vorbeau de strategie, pregăteau totul după această campanie. Nu se duce pentru bani la echipa națională. Nu o să îi fie ușor, jucătorii vin la echipa națională din cu totul alte sisteme de joc. ”, a spus Adrian Ilie. „Nu știu (n.r. – dacă va munci pe 30.000 de euro pe lună). Nu cred că e problemă de bani la el, cum nu a fost nici la Mircea Lucescu”, a completat Marius Mitran.