Gică Hagi explică refuzul de a deveni selecționer: „Deciziile le iau eu, nu sunt dependent de nimeni. Vorbiți cu liderul Generației de Aur!”

Scos din minți de nenumăratele reacții pe care le-a stârnit în spațiul public decizia sa de a refuza să preia postul de selecționer al României, rămas vacant după plecarea lui Mirel Rădoi, Gică Hagi a venit cu noi precizări. „Deciziile le iau eu, nu sunt dependent de nimeni. Vorbiți cu liderul Generației de Aur!”, a subliniat „Regele”, evitând, totodată, să comenteze pe marginea disputei iscate între doi dintre foștii săi colegi.

De asemenea, acesta a dezvăluit singura cale prin care ar putea accepta propunerea venită din partea președintelui FRF, Răzvan Burleanu – să vândă acțiunile clubului Farul Constanța, astfel încât să nu mai existe suspiciuni privind un eventual conflict de interese.

Cel mai probabil, numele viitorului selecționer va fi anunțat până la tragerea la sorți a grupelor Ligii Națiunilor, programată în cursul zilei de joi, 16 decembrie, la Montreux, în Elveția. Primele acțiuni oficiale ale „tricolorilor” vor avea loc abia în vara anului viitor, odată cu debutul acestei competiții.

Gică Hagi, noi detalii din discuția cu Răzvan Burleanu. De ce a refuzat să devină selecționer

„Am văzut diferite comentarii, lucruri care mă fac să cred că am făcut extraordinar de bine că nu am acceptat. Președintele FRF a insistat ca eu să preiau echipa națională, dar nu e adevărat că am fost ofertat de trei ori. A mai existat o discuție mică, foarte vagă, înainte să fie numit Cosmin Contra, fără să se ajungă la președinte.

A fost doar o discuție în mare și am zis același lucru, că nu pot, chiar dacă președintele a insistat să punem avocații să lucreze o săptămână. Eu am spus că nu vreau să aduc interpretări și confuzii în lucrurile pe care le fac. De doi sau trei ani v-am spus tuturor că îmi doresc să antrenez o echipă națională sau o echipă de club, nu voi putea dacă nu-mi vând acțiunile.

Nu se poate. Am onorat invitația unui președinte de Federație, dar s-a ajuns prea departe cu comentariile. Eu am spus ce s-a întâmplat și cred că trebuie să țineți cont de ce am zis eu. E simplu: sunt acționar majoritar la un club și nu pot să fiu selecționer, chiar dacă îmi doresc, pentru că se va interpreta.

Gică Popescu e cumnatul, e colegul meu, dar deciziile le iau eu, nu le iau dependent de cineva. Vorbiți cu liderul Generației de Aur! Cred că am destulă personalitate. Am fost dorit, eu mi-am dorit foarte mult, dar nu se poate. Una e dorința, alta e putința”, a declarat Gică Hagi la .